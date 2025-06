'Lambourn' gana el Derby de Epsom y Arizkorreta busca su sexto Villapadierna

Imanol Arruti san sebastián. Domingo, 8 de junio 2025, 09:09 Comenta Compartir

Ni 'Delacroix', desaparecido, ni 'Ruling Court', retirado por el terreno. 'Lambourn' se coronó ayer en el Derby de Epsom otorgando su 12º entorchado al imperio Coolmore. El jinete irlandés Wayne Lordan, un hombre de la casa, encontró el gran momento de su carrera tras un recorrido valiente en el que lideró la marcha desde el golpe de cajones.

Gran galopador y sin demasiado cambio de ritmo, mediado el recorrido no parecía que 'Lambourn', pudiese aguantar hasta la decisión, pero su stamina fue determinante no solo para aguantar la cabeza, si no para lograr más ventaja ante la ausencia de rematadores en los metros finales.

El segundo puesto en meta fue para 'Lazy Griff', que cotizaba 51/1, completando el trío otro outsider de Coolmore, 'Teennessee Stud'.

Hoy en Madrid

Hoy será el turno del Derby español, el Gran Premio Villapadierna, que se disputará en el hipódromo de La Zarzuela (13.15) y reunirá a catorce aspirantes al triunfo. El donostiarra Guillermo Arizkorreta ensillará a cuatro candidatos, entre ellos el gran favorito 'Bulnes'. Por si acaso, se cubre las espaldas con el ganador del Nacional 'Roncal' y el vencedor de la Poule 'Yo Mauro'. Arizkorreta busca su sexto entorchado en el Derby.