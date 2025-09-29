Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

'Matx' podkasta

Klara Olazabal piraguista, iraileko gonbidatu

Goi mailan ibili arren, ikusgarritasuna behar duten euskal kirolarien beste aldea erakutsi nahi du 'Matx' podkastak

I, Mendia

Astelehena, 29 iraila 2025, 14:49

Goi mailan ibili arren, ikusgarritasuna behar duten euskal kirolarien beste aldea erakusten duen Basque Team Fundazioaren 'Matx' bideopodcasteko laugarren gonbidatua Klara Olazabal piraguista izango da. Honen bitartez beka duten eta masiboak ez diren kiroletan nazioartean lehiatzen diren kirolariek parte hartzen ari dira, hori bai, ez dira ohiko kirol elkarrizketak; kirolaz hitz egiten bada ere, protagonisten beste alderdi ezezagunagoak azalaratzen baitira.

Abuztuan eta abenduan izan ezik, gainontzeko hilabete guztietan saio berri bat ikusteko aukera izango dute sare sozialeko eta Basque Teameko jarraitzaileek. Beraz, entzuleak orain arteko lauak entzuteko aukera du, aipatutako Olazabalenaz gain estreinako gonbidatu izan zen Mikel Linacisoro eskalatzailearena, Eukene Larrarte txirrindulariarena edota Keoni Lasa surflari zarauztarrarena. Ostean beste bi helduko dira.

Entzuteaz gain, saioa ikusteko aukera ere egongo da. Kapitulu guztiak www.matx.eus sare sozialean ikusi ahal izango dira inon baino lehen. Era berean, Basque Teamen plataforma digitalek, Matx-enek eta Tokikom taldeko hainbat komunikabidek ere eskainiko dituzte saioak euren webguneetan, telebistetan eta irratietan.

Hainbat helburu

Saioaren helburuei dagokionez, erantzun bateratua eman nahi izan dute saioa ekoizten ari diren Matx-eko eta Basque Teameko arduradunek: «Eragile txikiek egiten duten lana aitortu nahi dugu, eta kirol minoritarioei ikusgarritasuna ematea da gure nahia. Kirol masiboez haragoko erreferenteak sortzea, alegia. Azkenik, sareetan entretenimendua eskaintzen duten euskarazko kirol edukien beharra identifikatu genuenez, indarrak batzeko auke

Aratz Losada aurkezleak esan bezala «serio jarriko gara, gai sakonak ere landuko ditugu, eta, noski, gure izaera ganberroari eutsiz, momentu batzuetan, jolasean edo estutasunen batean ere jarriko ditugu gonbidatuak».

