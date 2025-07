50 kilómetros en buena compañía por las calles de Donostia

'Pitufollow' no defraudó y completó este domingo en Donostia los cincuenta kilómetros que buscaba completar a su paso por la capital guipuzcoana. Tras correrlos ... el sábado en Bilbao, el ultrafondista e influencer catalán, que está recaudando fondos para la lucha contra el cáncer infantil, visitó este domingo San Sebastián, donde, como hacía el mismísimo Forrest Gump, parecía correr sin pausa.

Estuvo bien acompañado. Sergio Turull juntó a cientos de corredores guipuzcoanos junto al río Urumea, sobre todo durante los primeros kilómetros. A eso de las 8.30 horas salieron desde 'The Social Hub', en Riberas de Loiola. Ese había sido el punto de encuentro. Con las piernas «cansadas» pero sin perder el ánimo, 'Pitufollow' partió con la misión de seguir sumando esos cincuenta kilómetros que diariamente y durante cincuenta jornadas buscará completar. En total, nada más y nada menos que 2.500. Ese es el objetivo del proyecto 50-50-50.

«Estamos activos. Sin perder el ánimo», decía nada más salir mientras una larga cola de corredores le seguía. A pesar del cansancio acumulado, hubo tiempo para las bromas y para reír. 29 etapas lleva ya el catalán. Y este lunes buscará una más en Vitoria.

Como es lógico, no va a un ritmo rápido. Y esto ayuda a que puedan ser muchos los corredores que durante unos pocos kilómetros le acompañen en las diferentes ciudades por las que está corriendo. Cinco horas y 22 minutos estuvo ayer en marcha desde que salió a las 8.30. ¿Su ritmo? A 6:26 el kilómetro.

Un pasillo triunfal

No eran pocos los que le esperaban a su llegada al mismo punto de partida tras completar diez vueltas de cinco kilómetros por Donostia. Le recibieron con un pasillo y chocándole la mano para darle ánimos. Este lunes continuará su aventura, aunque, como anunció este mismo domingo, ha tenido que modificar el recorrido de Vitoria »por los contratiempos físicos y para intentar reducir el impacto del asfalto. Tengo que buscar un terreno más amable».

«Ya no hay días fáciles. Cada mañana es una batalla. Pero qué bonito día hemos pasado junto a cientos de personas», afirmaba Turull. «Cuando tienes tanto en contra, lo único que puedes hacer es mirar hacia delante con elegancia, con humor y con propósito. Elegancia para no quejarte, humor para no hundirte y propósito para no rendirte». Este domingo no faltaton las fotos de familia ni los grandes momentos a pesar del dolor de piernas.

Más de 57.000 euros

Por el momento, 'Pitufollow' lleva más de 57.500 euros recaudados a través de la plataforma 'Mi Grano de Arena', donde su proyecto 50-50-50 ha recibido ya más de 2.000 donaciones de personas (muchos de ellos corredores) que quieren colaborar en la lucha contra el cáncer infantil. Lo recaudado se destinará a la Fundación Juegaterapia.

Turull vende además calcetines solidarios a 19,50 euros a través de sus redes sociales, donde suma más de medio millón de seguidores. Su reto, su aventura... continúan este lunes y se prolongarán durante las próximas tres semanas. Suerte en el camino.