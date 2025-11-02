El donostiarra Eduardo Etxeberria pasó de piragüista internacional a dirigir la escuela del Club Náutico San Sebastián, cargo que asumió en 1997, aunque no dejó ... la competición. Empezó a remar siendo un niño en ese mismo equipo y es donde busca desde hace casi treinta años transmitir su pasión a las nuevas generaciones. Recientemente su club organizó el Campeonato de Gipuzkoa de Kayak Surf en la playa de la Zurriola.

Esta entidad se ha consolidado como un referente en el piragüismo al contar con una de las escuelas más activas del litoral vasco. «Tenemos chavales desde los diez hasta los veintitantos años, y lo más importante es que estén motivados y formen un buen grupo», explica Etxeberria. «El secreto está en la motivación: tener objetivos a corto, medio y largo plazo».

No es casualidad todo lo que logran. La escuela ofrece tres campañas de cursos al año (primavera, verano y otoño) y colabora con colegios y universidades. «Queremos que el club sea una puerta abierta al mar. Hacemos deporte sin profesionalismo, por salud física y mental, por comunidad», valores que comparte con Kirolean Errespetuz, la iniciativa que impulsa EL DIARIO VASCO con la colaboración de la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de San Sebastián. Su filosofía se basa en la constancia y en el esfuerzo compartido. «Nuestros chavales vienen andando desde el Náutico hasta la Zurriola, cargando el material. Ese pequeño esfuerzo hace que valoren más lo que consiguen».

El campeonato de Gipuzkoa de kayak surf celebrado en la Zurriola fue una cita que refleja a la perfección el excelente momento del club. «Todo salió redondo y el ambiente fue inmejorable», presume satisfecho. Su club volvió a acaparar todos los podios con Aiur Illarreta en la categoría absoluta masculina, Olatz Garmendia en la femenina y los jóvenes Daniel Fernández y Odei Etxeberria destacando entre los juniors.

La escuela dirigida se ha situado como un referente mundial del kayak surf. «A veces me sorprende cuando me invitan a dar charlas en Irlanda o en Estados Unidos. Ves que el esfuerzo diario, el trabajo en equipo y la ilusión son lo que hacen que un grupo pequeño llegue lejos». Por eso, destaca el funcionamiento de todo el Club Náutico como una gran familia. «Intento que funcione como una rueda de bici. Si se rompe un radio, los demás mantienen la tensión para que la rueda siga girando. Lo importante es que nadie se quede fuera».

Su apuesta con la escuela va más allá de los logros deportivos. Busca que los jóvenes encuentren en el mar un espacio de convivencia, esfuerzo y diversión. «Cuando alguien vuelca y tiene que salir nadando, le decimos que traiga un bizcocho la próxima vez. Es como el tercer tiempo del rugby. Esos detalles crean unión».

El objetivo es seguir formando generaciones que vivan el mar con respeto y pasión, como él lo ha hecho siempre. «El mar de Donostia tiene una energía única. Si conseguimos que los chavales la sientan y la cuiden, el futuro del Náutico estará asegurado».

Una vida en torno al agua

Etxeberria comenzó a remar con 10 años y su vida siempre ha girado alrededor del agua. Formó parte del equipo nacional de slalom durante tres años de concentración permanente en La Seu d'Urgell, donde preparó los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y Atlanta 96. Fue campeón del mundo por equipos en 2011, medalla de plata mundial en 2013 y posee una lista de títulos nacionales y europeos interminable.

Inquieto y aventurero por naturaleza, participó en el programa 'Al filo de lo imposible' en expediciones en Nepal, Uganda, Zimbabue o Chile. «Aprendí que el respeto por el agua es lo que te mantiene vivo». Esa filosofía, mezcla de pasión, técnica y humildad, guía hoy su labor como director del Club Náutico de San Sebastián.