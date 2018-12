Más deoprtes ¿Karlos Arguiñano, presidente de la Real? Inocentada. Karlos Arguiñano posa con la camiseta y bufanda realistas. / TWITTER El popular chef Karlos Arguiñano anuncia su candidatura y la Liga ACT, una regata en Cancún en las inocentadas del 28 de diciembre | S. MILLER Lunes, 31 diciembre 2018, 15:09

Con motivo de la elección del cocinero Aitor Elizegi como presidente del Athletic de Bilbao, le faltó tiempo a Karlos Arguiñano para desatar a través de las redes sociales numerosos comentarios y, por supuesto, carcajadas. El mayor salsero empadronado en Zarautz, realista hasta la médula como saben, se sacó una foto enfundado en la elástica txuri-urdin y portando una bandera de la Real. En el texto se podía leer: «Karlos Arguiñano recibe una gran oferta que no puede rechazar y será candidato a la presidencia de la Real Sociedad. Los buenos resultados de su colega en Bilbao le han animado a dar el paso».

A los pocos minutos de que la 'noticia' estuviera colgada en el Twitter oficial del genial cocinero, los 'me gusta' y 'retweets' no tardaron en crecer. Incluso las respuestas, donde algunas ya se hacían eco de la inocentada y otras, llegadas desde casi todas las partes del globo, animaban al zarautztarra a hacerlo. Por de pronto, y a no ser que Jokin Aperribay cambie de parecer en las próximas fechas, Arguiñano podrá compartir mesa y mantel con su homónimo Aitor Elizegi en la comida de directivas previa al derbi que se juegue en Anoeta, siempre y cuando reciba la invitación por parte de la Real Sociedad.

También con el hilo Real-Athletic se pudieron ver ayer algunas noticias que sobre todo al seguidor realzale, le hicieron sonreír. También las redes dejaron algunas notas jocosas como la cesión de Iñigo Martínez al Sestao de Segunda B o el posible fichaje de Joseba Etxeberria como relevo de Imanol Alguacil en el banquillo del Sanse, toda vez de que el oriotarra haya tomado las riendas de la primera plantilla txuri-urdin.

Agirretxe y Vela, de gancho

El mundo arraunlari tuvo también su particular momento gracioso. La Liga ACT notificó que la primera regata de la próxima temporada se celebrará en México, más concretamente en Cancún. De hecho lo explicaba Borja Rodrigo de manera muy seria delante de las cámaras de la organización. «Podemos decir que competiremos en el Puerto de Cancún el primer fin de semana de junio para que se puedan dar a conocer nuestras marcas y espónsores». El porqué de hacerlo en la bella localidad centroamericana lo detalló el presidente del CRO de Orio, Ibon Huegun. «Ya sabéis que Imanol Agirretxe es muy aficionado a nuestra trainera y hace un par de años vino a ver un entrenamiento de la trainera con Carlos Vela. Nos dijo que le gustaría que un día fuéramos a su ciudad a enseñar en qué consiste el remo y expandir nuestra cultura».

Una pena, sobre todo para el experto arraunlari de este periódico, que ayer tuvo que devolver los billetes que ya había solicitado para cubrir la primera cita de la Liga Eusko Label el próximo mes de junio en México. Otra inocentada.