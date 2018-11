«Trataré de sobrevivir a todas las pruebas»

Tiene ilusión por demostrar su mejor faceta en Tahití y no siente nervios ni presión. Le gusta competir y aguantará lo que las pruebas le exijan. Jurgi Zulaika (San Sebastián, 1992) lleva meses preparándose para competir el lunes 26 en el Waterman, un campeonato no apto para todos y en el que ningún participante sabe con exactitud a qué desafíos tendrá que hacer frente durante los siete días que dura.

«Sé que voy a sufrir como nunca lo he hecho antes. Sé que va a ser mental y físicamente muy difícil, y habrá que ver cuando esté allí machacado cómo respondo», dice Jurgi Zulaika antes de partir hacia esta aventura épica en el paraíso. 'No te esperes nada y estáte preparado para cualquier cosa' es la premisa del campeonato. Los participantes, deportistas de alto nivel, se darán cita en la Polinesia francesa dentro de unos días. «Habrá pruebas de paddle surf, de natación en aguas abiertas y competiciones de remo, pero habrá otras que descubriremos 'in situ'», explica Zulaika.

A sus 26 años, sabe bien lo que es codearse con la élite del Stand Up Paddle (SUP). Desde que se iniciara hace ya seis años ha cosechado títulos como el Campeonato de España y ha participado en tres Mundiales (México, Fiji y Dinamarca). Este año no podrá sumarse a la delegación que viajará a China porque prefiere cumplir el sueño de su hermana. «A Ane le habría gustado participar en el Waterman pero, como ella no va a poder por una enfermedad, voy yo a cumplir su sueño. Pero ella se viene conmigo», bromea.

Lleva meses preparándose: entrena cuatro horas al día durante seis días a la semana. Conoce sus límites y sus objetivos pero no se frustra por no llegar. «La siguiente vez lo haré mejor», dice que piensa cuando pierde. Su discurso es claro. A corto plazo aspira a quedar lo mejor que pueda. «Quiero disfrutar de todas las pruebas, porque las hay muy exigentes. Tengo que acabarlas todas y sobrevivir para el día siguiente», se convence el donostiarra. No es nuevo en el mundo de la competición, fue nadador durante muchos años, y eso es un punto que cuenta a su favor.

Jurgi Zulaika llegará a la isla conociendo de antemano a algunos de sus rivales. «Son un poco mejor en resistencia porque son más mayores que yo, pero tienen menos potencia. Yo puedo rendir más en pruebas cortas. Hay gente que destaca mucho en una o dos disciplinas y falla en otras. Yo, sin embargo, creo que no destaco en ninguna, pero puedo mantener una buena media», se atreve a pronosticar.

Tahití no es mal lugar para exprimir el cuerpo, ponerlo al límite y observar. Tahití es sol, calor y playas paradisíacas. Pero Tahití también es arrecife. «Es un arrecife cortante. Las olas no serán muy grandes, pero tendrán mucha fuerza, que es peor porque te hunden y te arrastran. Todo es más peligroso. Las olas rompen más que en San Sebastián y eso es lo que más miedo da», analiza Zulaika. Pero no tiene miedo, solo respeto.