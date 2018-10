Rugby Junior Simi, un neozelandés de padres samoanos Junior Simi, en el acceso al Miniestadio de Anoeta. / P. MARTÍNEZ El número ocho del Bera Bera ha llegado del club Waitemata, filial del Auckland, en el que ha jugado desde los diez años BENITO URRABURU SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 31 octubre 2018, 08:08

«Hace unos meses, mi entrenador me llamó al finalizar un entrenamiento y me dijo si quería jugar a rugby en San Sebastián», explica Junior Simi que no habla ni una palabra de castellano.

Simi no sabía dónde estaba San Sebastián, ni Euskadi, pero dijo que sí a la propuesta que le realizaron. Lleva un mes escaso en Donostia. Es un número ocho compacto, fuerte, que ha causado muy buena impresión, y que debe ser una ayuda importante para el club en la formación de sus jóvenes jugadores.

El acuerdo que tiene el Bera Bera con Auckland ha propiciado esta llegada, que no será la última: «Comencé a jugar con diez años y siempre he estado en el mismo club, Waitemata. Al principio jugaba de ala y mi padre vio que tenía miedo al contacto durante los partidos. Habló con mi entrenador y me pasaron a jugar de delantero. Me gustaba el rugby y el miedo se me quitó rápido».

«Primero estuve de segunda línea, luego de pilier, de número siete. En el colegio jugué de ocho. También he jugado en otros puestos de la línea. He estado en todas las posiciones menos de medio melé. Gracias a eso adquirí un mayor dominio del juego», explica.

El Waitemata Rugby Football and Sports Club tiene su sede en Waitakere City, un extrarradio de Auckland. Simi pertenece a un equipo del que han salido varios All Blacks como Michael Jones o Jony Lo. El primero de ellos jugó 55 partidos y dos Copas del Mundo con Nueva Zelanda. Simi llegó a formar parte de una selección provincial de Auckland y se ha enfrentado a jugadores como Rieko Ioane y otros que juegan en la selección Maorí de Nueva Zelanda.

«Mis padres nacieron en Samoa, pero se trasladaron a vivir a Nueva Zelanda para tener una vida mejor. Yo nací allí. Tengo tres hermanos y una hermana. Uno de ellos juega de segunda línea. Tiene quince años».

Samoa -el país que se enfrentará a Estados Unidos el día 11 en Anoeta- cuenta en la actualidad con poco más de 200.000 habitantes, de los que el 50% vive en el extranjero. La mayoría de la población habita en un entorno rural. Los que viven en el exterior lo hacen en Nueva Zelanda, Australia o la Samoa Americana, que es el primer paso antes de emigrar a Estados Unidos.

Cuando acabó los estudios primarios, Simi comenzó a trabajar con su padre «a los dieciséis años. Hacíamos mudanzas de muebles y yo iba con él. Siempre he compaginado el rugby y el trabajo para poder ayudar a mantener a la familia. He estado unos seis años con él».

Parece que ha asimilado muy bien un cambio tan brusco de vida: «San Sebastián tiene un cierto parecido con Auckland. Me estoy acoplando bien. He dado ya varios paseos para ir conociéndola y me está gustando. Me gusta mucho la comida».

«Siempre he compaginado el rugby con el trabajo de mudanzas que tiene mi padre»

Le comentamos que muchos jugadores del Pacífico pueblan las selecciones de Nueva Zelanda y de otros países. «No sólo hay samoanos, también tonganos y fiyianos -puntualiza-. Es una forma de emigrar y buscar una forma de vida mejor. En sus islas juegan a rugby y si tienen la posibilidad de mejorar su vida y la de su familia, lo hacen. El rugby en esa zona del mundo es un deporte polinesio».

El gobierno de Nueva Zelanda fue inteligente y hace ya muchos años pobló los barrios conflictivos de Auckland y otras ciudades del país de campos de rugby y de otras instalaciones deportivas. De esas zonas han salido muchos internacionales de diversos deportes, no sólo de rugby.

Kieran Read, su ídolo

«Yo no he tenido una experiencia de ese tipo. He jugado siempre en el mismo club desde los diez años. No he tenido nunca problemas. Lo que si es verdad es que los polinesios podemos tener problemas de obesidad, y jugar al rugby era una forma de hacer deporte, de hacer amigos y ponerte en forma. Lo otro yo no lo he conocido, pero si, está allí».

Su jugador favorito en los All Blacks es el número ocho y capitán, Kieran Read: «Jugamos en el mismo puesto», afirma riéndose, dando a entender que lo único que tienen con común es el puesto.

Tampoco conocía mucho del Bera Bera, salvo lo que le habían comentado en Auckland: «Con mis compañeros me voy entendiendo. Hay varios que hablan inglés y eso me está ayudando mucho».

Lo que no contaba es con poder ver en directo a la selección del país de sus padres, aunque si se diese el caso, podría jugar con ella.