«Jugar un torneo de este nivel en casa me ilusiona mucho»

Que San Sebastián tenga un torneo estable, que crezca año a año y que se convierta en una referencia para el tenis femenino. Ese es ... el objetivo que se marcan desde la organización del Open Internacional de Tenis de San Sebastián.

La ciudad ya huele a tenis como se constató ayer en el Boulevard, donde se instaló una pequeña pista en la que los ciudadanos pudieron pelotear y en la que incluso el alcalde Eneko Goia y el concejal de Deportes, Iñaki Gabarain, se animaron a coger la raqueta. Fue un encuentro en un ambiente sano y familiar que sirvió como aperitivo de la gran cita deportiva. Desde hoy, las pistas del Tenis de Ondarreta se convierten en el epicentro del tenis femenino con la disputa de este torneo WTA de categoría 125, el de mayor entidad que se ha celebrado nunca en Euskadi.

Tenis Hoy arrancan los primeros partidos con las rondas previas con entrada gratuita. A partir del lunes habrá que pagar cuando arranquen las primeras espadas. Las fianles serrán el domingo 14.

Mañana Niños de distintos clubes vascos tendrán la oportunidad de jugar junto a algunas de las jugadoras del torneo. En el Tenis de Ondarreta a partir de las 10 horas.

Jueves 11. Charla con mujeres influyentes en los locales del Tenis Anabel Medina, Isabel Busto, Nerea Ibáñez, Idoia Azaldegui, Nuria Vegas y Marta Ormazabal. A las 18.45 horas.

Viernes 12 Charla con patrocinadores y responsables instituciones sobre sostenibilidad.

La cita reunirá a jugadoras de nivel mundial. La egipcia Mayar Sherif (número 99 del mundo), la francesa Alizé Cornet (102) y la checa Sara Belkej (109) son a priori las favoritas al triunfo pero otras muchas están dispuestas a que no sea así. Una de ellas la guipuzcoana Ane Mintegi. La tenista de Idiazabal, campeona de Wimbledon en categoría júnior en 2021, se unió ayer a la fiesta del tenis del Boulevard. Para ella volver a jugar en San Sebastián, donde se entrenaba antes de mudarse a Barcelona, siempre es especial. La última vez que lo hizo fue en 2022 cuando participó en el ITF60 que fue el germen del torneo de ahora. «Es una sensación diferente. Hay pocos torneos tan cerca de casa y este me produce mucha ilusión. Es bonito poder compartirlo con mi gente» confesaba ayer a este periódico.

Tras superar distintas lesiones –dos operaciones en el codo y otra intervención en la cadera–, la de Idiazabal afronta la cita con mentalidad positiva con idea de ir escalando posiciones en el ranking, así que su «único» objetivo es «disfrutar» después de todo lo que ha sufrido. «Quiero volver a sentirme bien y jugar, sin ponerme más presión», subraya después de dos años y medio en los que le ha costado ver la botella medio llena.

Mintegi se ha reencontrado con la victoria en los últimos meses. Ganó el ITF365 en Playa de Aro y en julio se impuso en el W35 en Turín. Ha recuperado la sonrisa. Vuelve a ser la tenista que jugaba como los ángeles y que llegó a ganar en Wimbledon. Siempre dice que hacerlo en la hierba londinense fue un sueño hecho realidad. Todavía tiene presente esa victoria y lo que vino después cuando conoció la otra cara del deporte. «La lesión me enseñó que no todo es un camino de rosas; hay que madurar, levantarse y saber que siempre puedes salir adelante».

Consciente de que muchas niñas le ven como una referente, Mintegi también lanza un mensaje claro a las nuevas generaciones: «Lo más importante es que disfruten. Que el tenis no sea una obligación, sino algo que quieran hacer por ellas mismas y que les haga felices», insiste. A la espera de que salga el cuadro definitivo del torneo, Mintegi espera rival para estrenarse.

Otras actividades

Además de la competición, habrá un amplio programa de actividades paralelas: clínics con jugadoras profesionales, una jornada que pondrá el foco en el papel de la mujer en el deporte, así como una mirada al futuro talento vasco con el torneo sub14.

El torneo está organizado por Tennium, empresa con amplia experiencia internacional (Copa Davis, Barcelona Open Banc Sabadell, Hamburg Open, Argentina Open). DV es el medio oficial.