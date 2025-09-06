Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ane Mintegi pelotea con un niño que se acercó a la fiesta. LOBO ALTUNA

«Jugar un torneo de este nivel en casa me ilusiona mucho»

La tenista de Idiazabal Ane Mintegi afronta el Open Internacional de San Sebastián con el «único» objetivo de «disfrutar» para olvidar sus lesiones

Álvaro Guerra

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Que San Sebastián tenga un torneo estable, que crezca año a año y que se convierta en una referencia para el tenis femenino. Ese es ... el objetivo que se marcan desde la organización del Open Internacional de Tenis de San Sebastián.

