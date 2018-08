Herri Kirolak Jokin Etxeberria, un favorito sin ninguna txapela de Euskadi Jokin Etxeberria. / LUSA Busca el título vasco de sega mañana a las 12.00 en Asteasu frente a tres campeones, Goikoetxea, Esnaola y Gabirondo IÑIGO GOÑI Sábado, 4 agosto 2018, 09:35

Las campas del caserío Sarobe de Asteasu, en el barrio de Andazarrate, acogen mañana a partir de las 12.00 horas la final del Campeonato de Euskadi de segalaris. Una competición que cuenta con tres poseedores del título junto al favorito para ganar por primera vez la txapela, Jokin Etxeberria. Sus tres rivales son Andoni Goikoetxea, vencedor en 2006, el triple campeón Igor Esnaola -2016, 2014, 2013- y Julen Gabirondo, que se caló las txapelas de 2015 y 2017.

Los resultados previos, sin embargo, colocan a Jokin Etxeberria al frente de los candidatos.

CAMPEONATO DE EUSKADI Año Ganador 1994- Bixente Mitxelena 1995- Joxe Gabirondo 1996- Antxon Erauskin 'Etxetxo' 1997- Jon Lapazaran 1998- Mikel Aranalde 1999- Bixente Mitxelena 2000- Bixente Mitxelena 2001- Bixente Mitxelena 2002- Jon Lapazaran 2003- Jexuxmari Ormaetxea 'Urki' 2004- Bixente Mitxelena 2005- Jose Manuel Erasun 2006- Andoni Goikoetxea 2007- Jon Lapazaran 2008- Arkaitz Arteaga 2009- Juanjoxe Lizaso 2010- Jexuxmari Ormaetxea 'Urki' 2011- Juanjoxe Lizaso 2012- Jexuxmari Ormaetxea 'Urki' 2013- Igor Esnaola 2014- Igor Esnaola 2015- Julen Gabirondo 2016- Igor Esnaola 2017- Julen Gabirondo

Como es habitual en los últimos años, la final de Euskadi repite a los protagonistas del Campeonato de Gipuzkoa, donde Etxeberria dio una exhibición. Demostró estar en una forma envidiable, pero sus apariciones no se reducen a aquel evento. En la eliminatoria previa también fue el mejor. Pero eso no le garantiza la victoria, ni mucho menos. Conoce mejor que nadie lo que es llegar a la disputa del título tras realizar una gran eliminatoria y no ser luego el que más kilos corta. Le pasó en 2016, cuando dejó a la gente impresionada por su trabajo y ocupó la segunda plaza. Esta vez tiene la seguridad de saber que puede ganar una gran final ya que lo consiguió hace menos de un mes en el guipuzcoano.

Aunque el cartel de favorito corresponde esta vez al amasarra Etxeberria, sus rivales son de mucho cuidado. Igor Esnaola y Julen Gabirondo se han repartido las últimas cinco txapelas de Euskadi. Son los grandes dominadores de la especialidad en el último lustro y presentan una calidad contrastada. Igor Esnaola disputará su último campeonato de Euskadi y querrá despedirse en lo más alto, aunque conoce la dificultad del compromiso. Ha pasado dos años malos debido a unas lesiones que no le han dejado explotar todo su inmenso potencial. Al cien por cien sería el favorito número uno, pero su espalda se lo impide. A pesar de esa lesión, atesora calidad, fuerza y capacidad aeróbica suficientes para dar el último susto.

Gabirondo defiende título

Julen Gabirondo es el defensor del título. El de Urnieta se mantiene al más alto nivel y este año tiene contrincantes especialmente duros. A su favor juega la dureza del trabajo, ya que físicamente se prepara de forma excepcional y los trabajos largos se amoldan bien a sus condiciones.

Habrá que estar atentos a la meteorología. Se espera calor y eso endurecerá el ya de por sí durísimo esfuerzo que exige la sega.

Cierra la nómina de finalistas Andoni Goikoetxea, al que en la eliminatoria se le vio mejor que en la final del Campeonato de Gipuzkoa. Han pasado doce años desde que lograra la txapela en Orozko y su estado de forma va a más. Es un segalari que no falla y puede aprovechar cualquier error de sus rivales. En principio, no figura en la nómina de favoritos, pero tampoco lo estaba cuando lo logró en 2006 y se caló la txapela.

Las incógnitas se despejarán mañana a partir de las 12.00 horas. Sobre todo una hora después de comenzar el trabajo, cuando termine el pesaje hacia las 13.30.