Mundiales de natación Joan Lluis Pons, cuarto en la final de los 400 estilos con récord de España Joan Pons, nadando. / RFEN Es el único español que ha podido hacer récord nacional en este Campeonato del Mundo de Gwangju EFE Barcelona Domingo, 28 julio 2019, 16:50

El mallorquín Joan Lluis Pons batió este domingo el récord de España de los 400 estilos en la final del Mundial de Gwangju (Corea del Sur) al nadar en 4:13.30, lo que le valió la cuarta plaza. Asimismo, Pons ya tenía en su poder el récord nacional desde los Juegos de Río de Janeiro (4:13.55), pero lo ha podido rebajar en su primera final de un Mundial. En el desarrollo de la prueba, el nadador del CN Sant Andreu mantuvo la sexta plaza durante los parciales de mariposa y espalda, empezó a recortar en el 100 de braza y estuvo explosivo en el crol.

El oro fue para el japonés Daiya Seto con 4:08.95 por delante del estadounidense Jay Litherland (4:09.22) y del neozelandés Lewis Clareburt (4:12.07).

El récord español de Pons es el único que se ha batido en este Mundial de Corea del Sur. «Estoy muy satisfecho por conseguir el récord y acabar cuarto y también porque me lo he pasado muy bien compitiendo. Además el sabor agridulce de meterme en la final de Río (2016) y no saber competir en la final, ahora me lo he sacado», dijo en declaraciones ofrecidas por la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Pons se mostró satisfecho por la plusmarca, aunque la que ha batido también fuera suya. «Me hacía mucha ilusión. He competido bien por la mañana y por la tarde y llegar a ser competitivo el ultimo día es algo que hay que saber gestionar», indicó. El nadador de Sóller (Mallorca) considera que lo ha sabido controlar. «Sé que de cara al año que viene voy a tener bastante presión, pero es algo positivo porque (supone que) la gente también espera buenas cosas de ti», dijo.

Regan Smith, pletórica

Una carrera, dos récords del mundo: las estadounidenses se llevaron este domingo la final de los 4x100 m estilos mejorando su propio récord del mundo lanzadas por Regan Smith, quien batió la mejor marca mundial de 100 m espalda en los Mundiales de natación de Gwangju, Corea del Sur.

Smith, Lilly King, Kelsi Dahlia y Simone Manuel fijaron una nueva mejor marca de 3 minutos y 50.40 segundos, batiendo en más de un segundo su antiguo récord mundial (3:51.55 en Budapest en 2017) y sacando más de tres segundos a las australianas (3:53.42) y las canadienses (3:53.58). A los 17 años, Smith, campeona en los 200 m espalda el sábado, dinamitó la carrera en el primer relevo al batir el mejor crono de la historia en los 100 m espalda (57.57 contre 58.00).