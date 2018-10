Hípica Jessica Springsteen (Jinete): «Tengo mucho más talento con los caballos que con la música» Jessica Springsteen, junto a su caballo la pasada semana en Barcelona. / FEI / LUKASZ KOWALSKI La hija del 'Boss' es una de las mejores amazonas de Estados Unidos y en el pasado CSIO de Barcelona logró ganar la Copa de S.M. La Reina JESÚS BALLESTEROS BARCELONA. Domingo, 14 octubre 2018, 08:56

Llega a la entrevista sonriendo y no dejará de hacerlo hasta el final. Dieciocho minutos en los que no rehúye una sola pregunta. Amable, cercana y feliz en la única entrevista que ha concedido a un medio español. Jessica Springsteen fue la estrella del reciente CSIO Barcelona en el que se disputó la Longines FEI Dumping Nations Cup Final. Durante los tres días de la competición fue la más reclamada. Ser la hija de uno de los mejores cantantes de la historia la pone en el foco de atención, pero es que además, es una de las mejores saltando y su victoria en la Copa S.M. La Reina lo ratifica. Y sólo tiene 26 años.

- La de Barcelona ha sido la primera Copa Internacional en la que participa, ¿cómo se ha sentido representando a su país?

- Muy emocionada, estaba muy ilusionada de participar en esta final aquí en Barcelona. Ha sido un honor poder formar parte de este equipo y estoy muy orgullosa de representar a mi país, ya que siempre ha sido mi objetivo.

- Supongo que más feliz estará con la victoria en la Copa de la Reina.

- Sí, sí, sin duda. Swinny (uno de los dos caballos que llevó a Barcelona) estuvo impecable. Ella brilla en carrera, es muy rápida por naturaleza. Es por ello que tuve la capacidad de dar un par de zancadas de más en partes donde los demás perdían velocidad, y así ser mucho más rápida.

- ¿Esperaba ganar?

- Bueno, con este tipo de caballo es inevitable no pensar que tienes una gran posibilidad de ganar, te da mucha confianza. Ella brilla en este tipo de pruebas. Esperaba finalizar en una buena posición y ganar ha sido increíble.

- Ya hablan en su país de que es usted una de las mejores, ¿lo cree así?

- Oh no (risas). Tenemos unos jinetes increíbles en mi país, lo cual es alucinante y muy competitivo. Hay muchos jinetes jóvenes que vienen con mucha fuerza.

- ¿Cómo es la vida de una amazona profesional?

- Viajas muchísimo. Vives anclado a una maleta (risas). Pero, al mismo tiempo, puedes conocer y visitar ciudades y espacios increíbles por todo el mundo, y todo eso no sería posible sin este deporte. Disfruto muchísimo haciendo lo que hago y no me imagino dedicándome a otra cosa.

- ¿Cree que sus padres están orgullosos de usted?

- Sí, sí, claro. A mis padres les apasiona este deporte. Siempre intentan venir a las competiciones. Además, mi madre ha estado aquí este fin de semana (por la semana anterior) así que estoy muy feliz de haber podido ganar y que ella haya podido verlo.

- Supongo que le han echo esta pregunta mil veces, lo siento, pero ¿alguna vez ha pensado en empezar una carrera en la música?

- (Risas) Nooo. Empecé a montar a caballo desde muy niña y eso ha sido lo que siempre he querido, la verdad. He dado lecciones de piano pero sólo me interesaba montar a caballo, así que... Tengo mucho más talento con los caballos que con la música. (Risas).

- Pero sí escuchará la música de su padre, ¿no?

- No, la verdad (risas). Todo el mundo me lo pregunta. Me encanta ir a sus conciertos, eso sí. En realidad escucho todo tipo de música (risas).

- No habrá sido fácil ir creciendo con el hándicap de ser la hija de Bruce Springsteen.

- Sinceramente, creo que fue muy positivo para mí tener algo en lo que trabajar duro mientras crecía. Siendo una niña, estaba muy concentrada en mis competiciones y mis caballos, y fue muy constructivo para mí. Mis padres también crecieron viajando mucho, estando siempre en la carretera, actuando..., así que han sido capaces de darme muy buenos consejos. Como he dicho anteriormente, creo que es muy importante tener algo por lo que luchar y trabajar duro desde que eres niño.

- Algo habrá aprendido de la experiencia de ellos.

- Sí, sí, claro. Fue algo duro compaginarlo con el colegio pero ellos siempre me han apoyado, y eso es lo más importante. Siempre me han recordado que cuando tienes pasión por algo habrá altibajos y debes saber levantarte en los momentos duros. Al fin y al cabo, nosotros trabajamos con animales y pueden ser algo impredecibles y tienes que saber superar los obstáculos. Sin duda, mis padres han sido una ayuda increíble.