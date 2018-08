Piragüismo El irundarra Borja Estonba consigue por fin el triunfo en el Descenso del Sella Borja Estonba y Guillermo Fidalgo, ganadores ex-aequo. / MORANTE I.A. Domingo, 5 agosto 2018, 10:08

«Ganar el Sella es un sueño hecho realidad. Llevaba años detrás de esto y por fin lo he conseguido». Así se expresaba Borja Estonba desde Ribadesella, donde se impuso en la categoría K-1 del 'LXXXII del Descenso Internacional del Sella'.

El irundarra había sido segundo en 2015 y 2016, no compitió en 2017 y ayer inscribió su nombre en el palmarés de la prueba de piragüismo más importante de España, que congregó a 1.144 palistas de 21 países en 790 embarcaciones. Junto con él aparecerá también el de Guillermo Fidalgo, ya que los jueces no pudieron determinar un solo ganador tras el apretado sprint y decidieron otorgar la victoria compartida.

Estonba vivió un Sella con muchos matices. «He salido bien pero tenía varios K-1 por delante. Por un momento pensaba que no podría hacer ni podio. Pero he ido remontando y a la altura de Llovio nos hemos juntado cuatro K-1». En el tramo final, la pelea quedó reducida a dos y «lo he visto ganado, pero la estela de una motora de la organización me ha molestado y casi pierdo por eso. Al llegar, los jueces me han dicho que era primero pero luego han visto que estábamos empatados. Compartir victoria con Guillermo no me importa porque somos amigos».

En la categoría principal, el triunfo fue para los asturianos Milín Llamedo y Pedro Vázquez.