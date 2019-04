Rugby Iñigo Marotias: «Saldremos a por todas por respeto a todos» Iñigo Marotias, en Altamira. / J. MARIN Entrenador del Amp Ordizia Hernani y Ordizia viven de distinto modo el derbi de Landare, donde los locales se juegan la vida y los visitantes saben que serán cuartos I.G. Jueves, 4 abril 2019, 08:50

El Ampo Ordizia llegará a Landare con los deberes hechos y el cuarto puesto asegurado a falta de dos jornadas. Sin embargo, pese a no tener nada en juego en la clasificación, su entrenador Iñigo Marotias tiene claro que el equipo ordiziarra saldrá a por todas por respeto a ellos mismos, a la afición, al club y la a competición.

- Estuvo en Landare viendo el Hernani-Alcobendas. ¿Cómo ve al conjunto hernaniarra?

- Ese día jugaron un buen partido y consiguieron un gran resultado. Ganar al Alcobendas es muy difícil, realizaron un partido serio y lo tuvieron controlado sin pasar demasiados apuros a pesar del último golpe de castigo. Sabemos que jugar en Landare se hace difícil a todos los equipos. Nos va a costar hacerles frente. El año pasado el derbi se tuvo que disputar en Anoeta debido a la lluvia y a que en Landare no se podía jugar por las consecuencias de las inundaciones.

- ¿El escenario condiciona el encuentro de mañana?

- Landare es un campo muy pesado y lento. Jugar allí cuesta a todos los equipos. Es un terreno de juego diferente incluso a otros campos naturales. Al ser más pesado, el jugador que es más potente e incluso rápido no marca tanto las diferencias, de manera que se igualan más las fuerzas.

- Ampo Ordizia llega con los deberes hechos.

- Eso es. El partido de la semana pasada contra La Vila era una final para nosotros. Sabíamos que consiguiendo la victoria íbamos a tener la oportunidad de asegurar el cuarto puesto sin tener que jugarnos nada en la clasificación en las dos últimas jornadas. Con los cinco puntos nos aseguramos el poder jugar los cuartos de final en casa ante nuestra afición, algo que en principio siempre es mejor que hacerlo fuera.

- ¿El hecho de no jugarse nada podría conllevar una cierta relajación en su equipo?

- Para nada. Hay que tener respeto a la competición, a nosotros mismos, a la afición, a los rivales.... Hay que ir a ganar el derbi y saldremos a por todas.

- Jugar contra equipos que se están jugando la salvación en las últimas jornadas no es sencillo.

- Es la tónica de todos los años. Solo hay que ver los resultados que se han dado en las últimas jornadas. El Hernani le ganó al Alcobendas, el Gernika empató ante el VRAC en Valladolid... Además, hay también una lucha cerrada para entrar en el playoff y los dos equipos de Valladolid se juegan la primera plaza. Salvo nosotros y quizás el Alcobendas, que puede tener la mente puesta en la final de la Copa, todo lo demás está aún por decidir.

- A falta de dos jornadas han asegurado el cuarto puesto, pero se ha sufrido para lograrlo. No ha sido un camino de rosas.

- Somos muy de números y de analizar estadísticas. El año pasado a estas alturas teníamos más puntos y estábamos sextos. Este año, en cambio, con menos puntos estamos más arriba en la clasificación. Pero no es algo exclusivo de Ampo Ordizia. Es la tónica de todos los equipos de la mitad de la tabla hacia arriba. Los de la mitad de tabla hacia abajo tienen más puntos. Significa que hemos hecho mejor las cosas y que ha sido una temporada más completa en una competición en la que no se tiene prácticamente un partido relajado. Cuando se dan bajas y si no gestionas bien los esfuerzos, llegas al final con mucho castigo.

- ¿Cómo está el equipo en el aspecto físico y de bajas?

- Tenemos algunos jugadores en el alambre. Unai Lasa cumplirá la sanción de un partido. Habrá que ver cómo acaba la semana, pero no parece que vayamos a tener bajas. Sin embargo, hay jugadores que vienen arrastrando molestias y habrá que ver cómo evolucionan y qué se puede hacer para llegar en condiciones.