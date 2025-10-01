Iñigo Llopis y Nahia Zudaire llegan a Donostia con sus medallas

Xabier Manzanares Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:01 | Actualizado 14:10h. Comenta Compartir

Después de brillar en el Mundial de natación paralímpica de Singapur, Iñigo Llopis y Nahia Zudaire han presentado este miércoles sus medallas en territorio guipuzcoano. El donostiarra Llopis, que se proclamó campeón en los 100 metros espalda con un tiempo de 1:09.29 y en el relevo 4x100 estilos junto a sus compañeros de la selección española, se ha mostrado «muy contento con el apoyo recibido después del largo viaje».

Una de las características del campeonato disputado en Singapur ha sido la elevada humedad, aunque esto no fue un impedimento para Llopis, también oro en los 100 metros espalda en los Juegos Paralímpicos de París 2024. «Es un viaje largo. Allí hace mucho calor y el contraste con las temperaturas en el interior de los edificios puede hacer que cojas un catarro. Por suerte no ha sido así», ha explicado el nadador de 26 años.

La preparación tampoco ha sido sencilla, detrás de cada medalla hay meses de esfuerzo junto al cuerpo técnico. «Ha sido una temporada muy larga, prácticamente hasta octubre. Hemos trabajado muy bien y estas dos medallas han sido una gran forma de ponerle un broche final».

«Los Juegos de Los Ángeles siempre están en el horizonte»

El próximo gran reto de Iñigo Llopis será el Campeonato Europeo que se disputará el año que viene en Glasgow (Escocia) «Tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Queremos mejorar cada año». Además, tiene en mente los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. «Ojalá pueda estar en otros Juegos. Los Ángeles siempre está en el horizonte».

Por su parte, Nahia Zudaire logró dos medallas de bronce en los 100 metros braza y 400 metros libre, además del oro en el relevo 4x100 estilos con la selección española. La nadadora de Usurbil ha reconocido sentirse «muy querida por toda la gente que me ha acompañado y muy feliz por llevar un pedacito de Gipuzkoa a lo más alto».

Zudaire también ha destacado el esfuerzo realizado en los entrenamientos. «Ha merecido la pena. Al ser un año después de los Juegos Olímpicos, hasta enero no tuve que doblar entrenamientos, lo cual agradecí, porque no me tenía que despertar a las seis para estar en el agua a las siete. A partir de junio sí que fue duro, porque no había competiciones y veía a mis amigas en la playa mientras yo entrenaba. Ha costado, pero todo ha valido muchísimo la pena».

La nadadora ya piensa en el próximo Campeonato Europeo, que se celebrará en junio, aunque ahora, como ella misma afirma, «toca resetear y descansar un poco». Su gran objetivo, al igual que el de Llopis, es clasificarse para los Juegos de Los Ángeles 2028. «Hemos empezado de la mejor manera posible».