Iniesta hereda el Israel: la última aventura empresarial del exfutbolista

El equipo Israel-Premier Tech ya es historia, empujado por la animadversión de la sociedad y de algunos ciclistas que se vio reflejada sobre todo en La Vuelta, y da paso al nuevo NSN Cycling Team, un equipo con licencia suiza y base en España, que nace de la unión de Never Say Never (NSN) y Stoneweg, una compañía de inversiones de Ginebra. También se hará cargo del equipo de desarrollo.

Never Say Never es la empresa de la que Andrés Iniesta es cofundador. Esta tiene múltiples funciones dentro del mundo del deporte: desde la representación de futbolistas hasta la organización de eventos pasando por el marketing deportivo y el entretenimiento. Tiene experiencia en organización de partidos benéficos y de giras de equipos grandes. También conoce de primera mano la propiedad de clubes deportivos, puesto que controla el Helsingør FC, club de la segunda división danesa, y el Atlético El Paso, de la Tercera RFEF española. Además, es socio de la marca de bicicletas Guava Bikes junto a Bojan Krkic.

Su salto al ciclismo revoluciona el pelotón. Israel y su antiguo propietario Sylvan Adams, próximo a Benjamin Netanyahu, se desmarcan totalmente del equipo, que pasará a estar dirigido por Kjell Carlström, exciclista finlandés con una sola victoria en World Tour en una etapa de la París-Niza.

Con sede en Barcelona y Girona, la hoja de ruta es clara. El Tour de Francia del año que viene saldrá desde 'su casa', por lo que el objetivo no será otro que salir con el primer maillot amarillo. Para ello solo queda oficializar el fichaje de Binian Girmay, velocista eritreo que llegará a este nuevo equipo como cabeza de cartel, procedente del Intermaché. En el equipo, que cuenta con 26 ciclistas (sin grandes figuras) a expensas de la llegada de su nueva estrella, no estará ya Chris Froome. En un principio, la apuesta tiene un horizonte temporal mínimo de tres años, el tiempo que tiene garantizada su participación en todas las pruebas del UCI World Tour.