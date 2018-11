Balonmano Iñaki Emaldi responde al comunicado de Gurutz Aginagalde B.O. IRUN. Martes, 6 noviembre 2018, 07:22

Las elecciones a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa están tomando un tono de confrontación entre las dos partes que no se esperaba cuando comenzó el proceso. Pero desde que se conoció la fecha para el día de la votación, el próximo 24 de noviembre, ha empezado el cruce de declaraciones mediante comunicados. Primero fue el grupo encabezado por Gurutz Aginagalde, descontento por la fecha elegida y preguntándose por qué se había cambiado la idea inicial del mes de diciembre a noviembre, y ayer fue el grupo de Iñaki Emaldi el que respondió.

En referencia a la fecha de las elecciones, la candidatura de Emaldi expone que «ni desde la candidatura, ni por parte de Iñaki Emaldi, en ningún momento se ha postulado ni propuesto fecha alguna para la celebración de las elecciones a la presidencia. Por lo tanto, difícilmente podremos desdecirnos de aquello que nunca hemos dicho. En la reunión del 1 de octubre, el presidente del CD Bidasoa indicó la fecha del 24 de noviembre como la mejor fecha para cumplir con las dos premisas por él aportadas; fomentar la máxima participación de los socios en el proceso electoral y que el 1 de enero la candidatura ganadora estuviera al frente del club. Entendimos que era la mejor fecha y que las fechas de diciembre no mejoraban estas dos premisas, por lo que aceptamos. Por parte de Gurutz Aginagalde, no se aportó ninguna razón objetiva que demostrara lo contrario, aduciendo siempre razones de orden personal, que lógicamente pensamos no deben prevalecer a los intereses del CD Bidasoa».

Y también se apunta en el comunicado que «no es cierto que las aportaciones de los jugadores de la base vayan destinadas a la financiación del primer equipo» y que «en el apartado económico, queremos resaltar que el club atraviesa la mejor situación de los últimos tiempos».

¿Quién habló de diciembre?

Este duelo dialéctico se entiende mejor echando un ojo a lo declarado por Iñaki Emaldi en la presentación de su candidatura. Preguntado por la fecha de las elecciones, respondió que «yo sé que Sodupe (el presidente) habló de fechas de diciembre, pues me parece que antes de final de año sería lo correcto tener aclarado el tema para que en enero, el que entre, tenga tiempo para hacerse con el cargo».