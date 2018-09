Balonmano Iñaki Emaldi: «Estamos ante la mejor situación del Bidasoa desde hace mucho tiempo» Emaldi, durante la presentación de la candidatura. / De la Hera El actual vicepresidente del club irundarra ha confirmado que se presenta a la presidencia del Club Deportivo Bidasoa BORJA OLAZABAL Miércoles, 5 septiembre 2018, 13:48

Iñaki Emaldi, actual vicepresidente del Club Deportivo Bidasoa, ha presentado esta mañana de forma oficial su candidatura a la presidencia de la entidad amarilla. De esta manera, el nuevo presidente saldrá de las elecciones que se realizarán, en principio, en el mes de diciembre con Gurutz Aginagalde y el propio Emaldi Emaldi como candidatos. Emaldi representa la vía continuista, ya que en su plancha aparecen seis personas que son miembros de la actual directiva y tres nuevos.

En su discurso, Emaldi ha destacado lo conseguido hasta el momento. «Cuando llegamos, el club acababa de sufrir un duro golpe con la derrota en el playoff en Santander. Me preguntaron por los objetivos de la nueva directiva y dije que teníamos que consolidarnos en Asobal. Ahora que acaba el mandato, podemos decir que llevamos tres temporadas seguidas en la Asobal y que somos el club referencia del balonmano guipuzcoano».

También se ha referido al crecimiento general logrado por el Bidasoa. «No solo ha crecido el primer equipo. Tenemos trece equipos en la base y ya se están viendo pequeños éxitos como la participación en el sector estatal del infantil femenino y el cadete masculino. Hemos crecido en el presupuesto, un 35%, y en el número de socios, un 40%. Además, hemos reducido la deuda a la mínima expresión. Somos la envidia de la Asobal en este sentido y estamos en la mejor situación del club de hace mucho tiempo».

Preguntado por la 'guipuzcoanización' que propuso Gurutz Aginagalde, ha apuntado que «no puede ser el objetivo en sí mismo. El objetivo es ser mejor equipo obteniendo rentabilidad de la base, incorporando a gente de proximidad y otros no tan próximos. Año tras año nuestro primer equipo es mejor, nuestro base mejora y nuestra situación financiera es la correcta. Esta es la línea a seguir, no hay otra. Marcar líneas diferentes no tiene sentido».

Y de la posibilidad de poder incorporar algún patrocinador privado ha explicado que «no nos podemos engañar. Durante muchos años el balonmano no ha tenido ninguna visibilidad e intentar pensar que este deporte es atractivo para alguien que busca retorno publicitario es un sueño. Si consiguiéramos más visibilidad, sería diferente y conseguiríamos ser más atractivos».