Imanol Álvarez: «Nos ha salido todo perfecto y no esperaba este resultado»

La cara de Imanol Álvarez rebosaba felicidad al final del partido. Y no era para menos, ya que no sólo superaron el escollo de recibir a las vigentes campeonas, sino que acabaron por humillarlas y pasarles por encima. El propio entrenador no encontraba una explicación precisa para justificar la redonda actuación de su equipo. «La verdad es que nos ha salido un partido muy bueno, sin haber tenido apenas tiempo para prepararlo. La sensación que tengo es que las chicas han hecho todo perfecto. Todo lo que habíamos planteado ha salido y poco más se puede añadir. Bueno sí, que han conseguido hacer más aficionados al balonmano y al Bera Bera en particular», puntualiza.

De su rival se limitó a decir que «no sé qué les ha podido pasar. Quizá no esperaban que corriéramos tanto y no han sabido darle la vuelta al marcador. No lo tengo muy claro». En esta jornada lo que sí ha quedado muy claro es que el Bera Bera deja de ser el pupas del grupo.