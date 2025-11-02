Iker Vicente no falla y conquista su cuarta txapela

El navarro Iker Vicente ha cumplido con los pronósticos y se ha proclamado este domingo campeón de Euskal Herria, sumando así su cuarta txapela en ... la Txapelketa Nagusia de aizkolaris, disputada esta mañana en un abarrotado frontón Gurea de Azkoitia.

El aizkolari de Otsagabia ha dominado la prueba de principio a fin, imponiendo su fuerza y regularidad frente a los otros cinco finalistas. Vicente ha completado el exigente trabajo —que incluía el corte de cuatro kanaerdikos, cuatro troncos de 60 pulgadas y cuatro oinbikos— en un tiempo de 39 minutos y 46 segundos, demostrando una vez más su condición de referente absoluto en el deporte rural vasco.

La emoción se ha centrado en la lucha por el segundo puesto. Hodei Ezpeleta, que ha ido de menos a más, ha logrado alcanzar y superar en los últimos compases a Mikel Larrañaga, quien había mantenido la segunda posición durante buena parte de la prueba. El aizkolari de Mendaro ha terminado finalmente a 4 minutos y 1 segundo del vencedor, mientras que Larrañaga, de Azpeitia, ha completado el podio a 4:53.

Menos fortuna ha tenido Txikia IV, que pese a un prometedor inicio ha acabado en la cuarta plaza, a 5:56 del campeón.

También ha resultado muy disputada la pugna por la quinta posición. Gabirondo se ha impuesto al zumarragarra Zaldua en un ajustado duelo que ha permitido al de Urnieta evitar el último puesto. Gabirondo ha cerrado su actuación con un tiempo de 8:19 por detrás de Vicente, mientras que Zaldua ha completado la clasificación a 8:52.