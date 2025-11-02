Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
E. A.
Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris

Iker Vicente no falla y conquista su cuarta txapela

El aizkolari navarro se proclama campeón de Euskal Herria tras una exhibición de fuerza en el frontón Gurea de Azkoitia

Eli Aizpuru

Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:51

Comenta

El navarro Iker Vicente ha cumplido con los pronósticos y se ha proclamado este domingo campeón de Euskal Herria, sumando así su cuarta txapela en ... la Txapelketa Nagusia de aizkolaris, disputada esta mañana en un abarrotado frontón Gurea de Azkoitia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet para finalizar un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    El análisis de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic: puntúa y comenta
  4. 4 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  5. 5

    «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  6. 6

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  7. 7 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  8. 8

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  9. 9 Gorrotxa es Gorriz en Gijón
  10. 10 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iker Vicente no falla y conquista su cuarta txapela

Iker Vicente no falla y conquista su cuarta txapela