Iker Vicente y Eneko Otaño acuerdan una apuesta para el 3 de enero

Iker Vicente y Eneko Otaño han cerrado un acuerdo este miércoles en el bar Kantabriko de Tolosa para enfrentarse en una apuesta el 3 de ... enero. El navarro dará dos troncos de ventaja al guipuzcoano. Mientras el de Otsagi tendrá que cortar 14 kanaerdikos y cuatro oinbikos, su oponente se enfrentará a 12 troncos de 54 pulgadas y los mismos cuatro de 72.

El acuerdo no fue sencillo, ya que el número uno del escalafón consideraba excesiva la ventaja al campeón de Gipuzkoa. Otaño propuso en principio un trabajo más largo, de 24 y 22 kanaerdikos, sin que se llegara a un entendimiento. Finalmente, después de más de una hora de negociación, se mantuvo la ventaja de dos kanaerdikos a cambio de introducir los de 72 pulgadas y ambos aizkolaris sellaron el acuerdo con un apretón de manos pocos minutos antes de las nueve de la noche.

La madera la llevarán a la plaza a medias y cada parte pone sobre la mesa 6.000 euros. Falta por acordar el escenario de la apuesta, que será previsiblemente bien la plaza de toros de Tolosa o la de Azpeitia. Ambos esperan poder concretarlo la próxima semana.

Los días pasados se llegaba a especular con que podrían ser dos los aizkolaris que acudiesen al Kantabriko a la llamada de Vicente y con que estaría dispuesto a aceptar el reto de medirse a un dúo por primera vez bajo determinadas condiciones. Sin embargo, finalmente fue Eneko Otaño quien se presentó en solitario a Tolosa.

La apuesta tendrá lugar después de la final del Campeonato de Euskadi individual, que se disputa el próximo 2 de noviembre en Azkoitia, y la del navarro, el 14 del mismo mes en el frontón Ezkurra de Doneztebe. Vicente, clasificado para la lucha por las txapelas, quería la apuesta antes y Otaño, eliminado de la final de Euskal Herria, más tarde, lo que también complicó el acuerdo.