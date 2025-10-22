Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Vicente y Otaño sellan el acuerdo con un apretón de manos, este miércoles en el Kantabriko de Tolosa. José Mari López

Iker Vicente y Eneko Otaño acuerdan una apuesta para el 3 de enero

El navarro concede dos kanaerdikos de ventaja (14 a 12) al de Beizama y habrá 6.000 euros en juego por cada parte, con la madera a medias

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:27

Comenta

Iker Vicente y Eneko Otaño han cerrado un acuerdo este miércoles en el bar Kantabriko de Tolosa para enfrentarse en una apuesta el 3 de ... enero. El navarro dará dos troncos de ventaja al guipuzcoano. Mientras el de Otsagi tendrá que cortar 14 kanaerdikos y cuatro oinbikos, su oponente se enfrentará a 12 troncos de 54 pulgadas y los mismos cuatro de 72.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  2. 2 La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  3. 3

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  4. 4 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  5. 5 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7 130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  8. 8 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  9. 9 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  10. 10 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iker Vicente y Eneko Otaño acuerdan una apuesta para el 3 de enero

Iker Vicente y Eneko Otaño acuerdan una apuesta para el 3 de enero