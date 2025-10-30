Iker Vicente defenderá la txapela en Azkoitia ante cinco guipuzcoanos

El frontón Gurea de Azkoitia será el escenario el domingo (12.00) de la final del Campeonato de Euskadi de aizkolaris de primera con Iker ... Vicente, vigente campeón y actual dominador de la especialidad, como el gran favorito a calarse la txapela por tercera vez consecutiva. Junto al navarro le acompañarán en el día grande de la aizkora los guipuzcoanos Hodei Ezpeleta 'Bihurri', Julen Alberdi 'Txikia IV', Mikel Larrañaga, Xabier Zaldua y Julen Gabirondo. Los finalistas deberán hacer frente al corte de doce troncos: cuatro oinbikos, cuatro piezas de 60 pulgadas y otros cuatro kanaerdikos.

El evento fue presentado en la noche del martes en el salón Oteiza del Elkargunea de Azkoitia con la presencia de la alcaldesa Ana Azkoitia y el presidente de la Federación Vasca, Igor Duñabeitia, así como de los seis protagonistas.

Iker Vicente calificó la final como «la gran cita del año» y expresó su confianza en «sumar otra txapela», aunque augura «una dura competencia». El eibarrés Bihurri, campeón en 2022 y segundo en la eliminatoria de Doneztebe hace un mes, aparece como su máximo rival.

Entre los participantes tendrá una motivación especial Txikia IV, que cortará ante sus paisanos y tiene mucha ilusión en hacer una buena labor el domingo. «No estoy en mi mejor momento pero he salido contento de los últimos entrenamientos que he realizado», señaló.

Mikel Larrañaga, de Azpeitia, también acudirá con ganas y espera hacer «un buen trabajo» a pesar de que admite que «está al 70%». Los otros dos guipuzcoanos son de Zumarraga, caso de Xabier Zaldua, y Urnieta, en el de Julen Gabirondo.

Las entradas se podrán comprar el domingo desde las 10.00 de la mañana en las taquillas del Gurea a un precio de 40 euros.