Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aizkolaris y organizadores posan en la presentación. ELI AIZPURU
Herri kirolak

Iker Vicente defenderá la txapela en Azkoitia ante cinco guipuzcoanos

El frontón Gurea acogerá el domingo al mediodía la final del Campeonato de Euskadi de aizkolaris con el navarro como favorito

Eli Aizpuru

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:00

Comenta

El frontón Gurea de Azkoitia será el escenario el domingo (12.00) de la final del Campeonato de Euskadi de aizkolaris de primera con Iker ... Vicente, vigente campeón y actual dominador de la especialidad, como el gran favorito a calarse la txapela por tercera vez consecutiva. Junto al navarro le acompañarán en el día grande de la aizkora los guipuzcoanos Hodei Ezpeleta 'Bihurri', Julen Alberdi 'Txikia IV', Mikel Larrañaga, Xabier Zaldua y Julen Gabirondo. Los finalistas deberán hacer frente al corte de doce troncos: cuatro oinbikos, cuatro piezas de 60 pulgadas y otros cuatro kanaerdikos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pareja de novios deberá pagar 13.000 euros al sufrir gastroenteritis 60 de los invitados en un restaurante de Orio
  2. 2 Muere una donostiarra de 41 años en un accidente de tráfico en Olite
  3. 3 Desahucian a once personas, entre ellas un niño y una embarazada, que vivían subarrendadas en una casa en Egia
  4. 4

    «La estaba ahorcando y nosotros intervinimos porque, si no, la mata»
  5. 5 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  6. 6

    Investigan a dos alumnas de 12 años por su «agresión sexual» a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  7. 7

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  8. 8

    Seis padres magrebíes han sido detenidos por abandonar a sus hijos en Euskadi
  9. 9 La tradición que Karlos Arguiñano no perdona en Zarautz: «Me gusta»
  10. 10

    La nueva plaza Xabier Zubiri de Donostia se abre a los peatones tras las obras del Topo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Iker Vicente defenderá la txapela en Azkoitia ante cinco guipuzcoanos

Iker Vicente defenderá la txapela en Azkoitia ante cinco guipuzcoanos