Iker Vicente celebra su triunfo en la Urrezko Kopa. Aura Erro
Iker Vicente brilla en la Plaza de la Trinidad y conquista su quinta Urrezko Kopa

El de Otsagabia se impuso en una tarde con temperaturas de hasta 40 grados y tuvo que ser atendido por los asistentes de sanidad nada más finalizar la prueba

Xabier Manzanares

San Sebastián

Viernes, 15 de agosto 2025, 21:21

Entre charangas, turistas, familias y muchos donostiarras por la Parte Vieja, Iker Vicente ha sumado – ya van cinco - otra Urrezko Kopa a su gran palmarés ... en la Plaza de la Trinidad. «Esto es una pasada», comentaba una familia de Países Bajos que era la primera vez que veía algo así. Y es que no ha sido una prueba más, sino una demostración de la casta de la que están hechos los aizkolaris, que se han atrevido a cortar 14 kanerdikos con un calor de casi 40 grados. No es ninguna sorpresa que el de Otsagabia esté triunfando hasta en Estados Unidos, ya que cada vez que coge el hacha se olvida de todo y solamente piensa en acabar de cortar primero los troncos que le pongan por delante.

