Iker Vicente brilla en la Plaza de la Trinidad y conquista su quinta Urrezko Kopa

Entre charangas, turistas, familias y muchos donostiarras por la Parte Vieja, Iker Vicente ha sumado – ya van cinco - otra Urrezko Kopa a su gran palmarés ... en la Plaza de la Trinidad. «Esto es una pasada», comentaba una familia de Países Bajos que era la primera vez que veía algo así. Y es que no ha sido una prueba más, sino una demostración de la casta de la que están hechos los aizkolaris, que se han atrevido a cortar 14 kanerdikos con un calor de casi 40 grados. No es ninguna sorpresa que el de Otsagabia esté triunfando hasta en Estados Unidos, ya que cada vez que coge el hacha se olvida de todo y solamente piensa en acabar de cortar primero los troncos que le pongan por delante.

Eso es precisamente lo que ha hecho Iker Vicente, ya que ha sido el único de los cinco que ha decidido empezar a cortar el primer tronco orientado hacia el otro lado en comparación con sus rivales. Los primeros compases de la prueba han sido muy igualados. En las tres calles del medio estaba concentrada la pelea, con Txikia IV, Iker Vicente y Mikel Larrañaga casi en el mismo segundo hasta el corte del cuarto kanerdiko. La gran explosividad empleada en los primeros troncos le ha pasado factura a Txikia IV, que se ha quedado atrás después de ponerse en cabeza al afrontar el quinto tronco de la tarde.

En el ecuador de la prueba, Mikel Larrañaga ha sido el único que ha dado la sensación de que podía seguir el ritmo del que finalmente sería el ganador de la tarde. El azpeitiarra se ha mantenido a una distancia de medio tronco hasta el corte del décimo tronco. Los aficionados, que han llenado una vez más la plaza, no han levantado la mirada de la calle número dos, donde Iker Vicente daba la sensación de que cada vez cortaba con más fuerza.

Ampliar El intenso calor ha pasado factura a algunos participantes de la Urrezko Kopa.

Con mucha confianza y a una velocidad de crucero, el aizkolari que arrasa allá por donde viaja, se ha subido encima del último tronco y ha disfrutado de sus últimos golpes en una tarde que seguro quedará en su memoria, ya que ha tenido que ser atendido por los asistentes sanitarios al finalizar los catorce cortes. Ha completado la prueba en 34 minutos y 8 segundos. Mikel Larrañaga, segundo, ha terminado muy mareado en un tiempo de 37 minutos y 29 segundos. Txikia IV, en 40 minutos y 40 segundos ha cerrado el podio en una jornada en la que el calor le ha pasado factura. Bihurri (43:01) y Etxeberria (45:01) han completado el Top 5.