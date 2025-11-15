Iker Vicente bate el récord de Mindegia tras ganar en Doneztebe

Alicia del Castillo Doneztebe Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Iker Vicente superó el récord de Miel Mindegia al llevarse el Campeonato Navarro de Aizkolaris de Primera celebrado este viernes por la tarde en el frontón Ezkurra de Doneztebe. El aizkolari nacido en Otsagabia hizo historia después de conseguir su undécima txapela consecutiva y establece así un nuevo récord y deja atrás las diez que consiguió todo un campeón como Miel Mindegia. Vicente empleó un tiempo de 33 minutos y 58 segundos para completar su trabajo. Segundo fue Ibai Soroa a casi cinco minutos.

El navarro sigue haciendo historia tras haberse consagrado hace dos semanas como gran dominador de las aizkoras. Iker Vicente conquistó su cuarta txapela en el Campeonato de Euskal Herria de Aizkolaris, disputado en el frontón Gurea de Azkoitia con un tiempo de 39 minutos y 46 segundos.

La apuesta de enero

Iker Vicente tiene entre ceja y ceja ahora mismo la fecha del 3 de enero. No por las Navidades, sino porque tendrá que enfrentarse a un reto de calado. El 22 de octubre cerró una apuesta con Eneko Otaño en la que el de Otsagabia parte con una desventaja importante.

Mientras el gran campeón tendrá que cortar 14 kanaerdikos y cuatro oinbikos, el beizamarra se enfrentará a 12 troncos de 54 pulgadas y los mismos cuatro de 72, con 6.000 euros en juego por cada parte.