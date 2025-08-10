Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Etxebeste y Vicente celebran su victoria en el Memorial Latasa. S. MARTÍN
Herri Kirolak | Memorial Ramón Latasa

Iker Vicente y Arkaitz Etxebeste dominan en Sunbilla

El Memorial Ramón Latasa fue de categoría y el medio millar de aficionados presenció el gran récord de Estefanía Echeveste

Luis Guinea

Sunbilla

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

El medio millar de personas que se dio cita en el frontón de Sunbilla para ver la 22ª edición del Memorial Ramón Latasa salió encantado. ... Fue una competición de categoría, de altura. Hubo de todo. Desde el récord de Estefanía Echeveste con la cilíndrica de 100 kilos, pasando por el regreso del torneo juvenil, para terminar con la indiscutible victoria de Iker Vicente y Arkaitz Etxebeste en la prueba reina.

