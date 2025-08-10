Iker Vicente y Arkaitz Etxebeste dominan en Sunbilla

El medio millar de personas que se dio cita en el frontón de Sunbilla para ver la 22ª edición del Memorial Ramón Latasa salió encantado. ... Fue una competición de categoría, de altura. Hubo de todo. Desde el récord de Estefanía Echeveste con la cilíndrica de 100 kilos, pasando por el regreso del torneo juvenil, para terminar con la indiscutible victoria de Iker Vicente y Arkaitz Etxebeste en la prueba reina.

En la prueba masculina, 10 kanaerdikos y seis de 60 pulgadas, la mitad de los protagonistas –Vicente, Larrañaga y Txikia– estaban recién llegados de hacer las américas. Y a quien menos le afectó fue a Iker Vicente y Arkaitz Etxebeste, que desde el comienzo de la prueba llevaron la iniciativa, pero fue en la segunda mitad del trabajo cuando abrieron hueco y en los dos últimos troncos donde sentenciaron la prueba.

«Vinimos hace tres días, y he notado el jet lag, pero a la hora de cortar me he visto muy bien, creo que las pruebas de Estados Unidos me han dado un buen punto», comentaba Iker Vicente, que ahora irá a por la Copa de Oro. Su compañero Arkaitz Etxebeste estaba muy contento. «Ya me decían que cortar con Iker es una suerte, pero es también una enorme responsabilidad, porque esto es una pareja, cortan dos. Y si tú no estás a la altura...», comentaba el otro campeón del Ramón Latasa.

El programa, que se pasó volando por su emoción e intensidad, tuvo muchos quilates. Fue muy reñida la pelea en categoría femenina –cinco troncos de 45 pulgadas–, un trabajo que estuvo reñido hasta el mismo final, y en el que Karmele Gisasola y Uxue Ansorregi acabaron el trabajo con un poderío tremendo.

El frontón de Sunbilla también presenció cómo una de las barreras del herri kirolak cedía. Hacía once años que Idoia Etxeberria había establecido el récord con la piedra cilíndrica de 100 kilos en 56 alzadas. 5.600 kilos levantados en diez minutos. La iturendarra Estefanía Echeveste conseguía establecer una nueva frontera con 59 alzadas, y le sobró tiempo para poder hacer una 60. «Los preparadores me decían que una más, que podía alcanzar las 60. Pero les dije que física y mentalmente estaba agotada, no podía más», comentaba.

Por último, volvió la versión juvenil del Ramón Latasa, que dejó de organizarse en 2013, y lo hizo con la victoria de Aritz Oiarbide-Julen Urrutia, que dieron buena cuenta de tres troncos de 45 y tres kanaerdikos con más de medio minuto respecto a sus perseguidores.