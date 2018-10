Herri kirolak Iker Vicente: «Creo que estoy bastante mejor que el año pasado» Vicente muestra el filo de su hacha en su casa de Otsagabia. / USOZ Aizkolari El domingo se disputa en el Labrit de Pamplona la final de Euskal Herria de aizkolaris con Vicente y Atutxa como máximos favoritos al título IÑIGO GOÑI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 26 octubre 2018, 07:36

El Campeonato de Euskal Herria de aizkolaris vuelve a Navarra tras seis años de ausencia y será el frontón de Labrit quien acoja la gran final el domingo. Uno de los finalistas y favoritos para conseguir la txapela es Iker Vicente. El de Otsagabia estuvo junto a Mikel Larrañaga en la presentación en Pamplona. Junto a ellos estarán en liza Iñaki Azurmendi, Joseba Otaegi, Eneko Otaño y el campeón de las últimas cuatro ediciones Aitzol Atutxa. Vicente, a sus 21 años, se postula como el gran rival del dimoztarra.

- Quedan pocas horas para la gran final del Campeonato de Euskadi. ¿Hay ganas?

- Estoy con muchas ganas de que llegue el domingo. Los últimos días se hacen largos, pero solo queda descansar y ponerse a punto.

- El trabajo ya está hecho.

- Hay que sudar un poco un día antes de la final y hay que ultimar los últimos detalles.

- ¿Qué tal llega a la final y cómo ha transcurrido la preparación?

- La verdad es que llego muy bien. He llevado una buena preparación y me siento bien de golpe, de ritmo y estoy en plena forma. Llego con ganas de hacer un gran trabajo.

- Los deportistas de herri kirolak siempre afirman que el principal objetivo es rendir o dar el nivel que se exhibe en los entrenamientos.

- Así suele ser. Realizar o dar el nivel de los trabajos que se hacen en casa es el primer objetivo y esperar a que todo salga bien.

- En su caso ofrecer ese nivel significa que la txapela estará cerca de su cabeza.

- Si doy mi nivel sé que puedo estar muy cerca de conseguir la txapela. Ese es el principal objetivo después de disputar dos finales y pelear la victoria el año pasado a Aitzol Atutxa. A ver si este es mi año.

- El aficionado carece quizás de referencias directas en los últimos meses a pesar de la final de la Liga en Basauri. La final de la Urrezko Kopa también queda algo lejos.

- Puede ser. Nosotros tampoco la tenemos. En la Liga de aizkolaris las pruebas son muy diferentes y a pesar de que gané yo, no significa gran cosa. Además, sabemos que Aitzol prepara esta final con mucho mimo y suele rendir a su máximo nivel. Los días de la final siempre se ve a un Atutxa a un nivel más alto.

- El año pasado estuvo a unos pocos segundos de ganar la txapela. ¿Cree que este año ha dado otro salto más en su nivel?

- Creo que sí. Pienso que este año estoy mejor. Con el paso del tiempo voy ganando experiencia. Con mi edad ya tengo fuerza y resistencia, por lo que pienso que llego bastante mejor que a la final de 2017. Creo que voy a hacer un trabajo bastante mejor.

- La experiencia le ayudará a preparar mejor las citas importantes y conocer mejor su cuerpo.

- Sin duda. Vas conociendo mejor a tu cuerpo y eso te ayuda a prepararte mejor, saber qué es lo que te conviene o no. Este año he acertado. También se vio en la apuesta que llegué bien y estoy en parecida forma a la que exhibí el día del desafío.

- Ganar la txapela de campeón de Euskadi, a la espera también de la final de Navarra, sería redondear el año, teniendo en cuenta que ha ganado todas las pruebas oficiales del Urrezko Aizkolariak y también la apuesta contra Arria II.

- La apuesta era una cita importantísima para mí y pude ganarla, y si me impongo el domingo sería una temporada más que redonda.

- Se habla mucho del duelo entre Atutxa y Vicente, pero ¿no se está dejando un poco de lado a los cuatro guipuzcoanos?

- Mikel ha demostrado que está cada vez más cerca de ese primer puesto. Está muy bien y creo que tiene opciones de llevarse la txapela.

- Seis años después la final vuelve a Navarra. Esta vez es el anfitrión y tiene el factor cancha a favor.

- En los últimos años no ha habido un aizkolari navarro, desde que lo dejó Nazabal, que haya optado a la txapela. Eso también influye, y que este año la final se dispute en Pamplona es algo especial para mí.

- Animará a los aficionados de Vicente a acercarse al frontón.

- Seguro que se notará. Al final desde Otsagabia hasta Bilbao son tres horas de viaje y eso hace que no se muevan tanto. Siendo la final mucho más cerca de casa habrá mucha gente de Otsagabia y alrededores. Se notará en el frontón.

- ¿Dónde cree que puede estar la clave de la final?

- Me encantaría saber dónde puede estar. La verdad que no lo sé. Hay que empezar fuerte para que no se escapen los rivales, pero el trabajo es largo y hay que llegar bien. Si se puede hay que mantener un ritmo fuerte y no tener debilidades.

- También influye el material. ¿Qué tipo de troncos le conviene?

- Estoy preparado para cualquier tipo de madera. No hay miedo a un tipo de material. Para la apuesta me entrené mucho para una madera exigente y me dio mucha experiencia. Si tenemos un material bueno será mejor para todos los aizkolaris y el espectáculo.

- ¿Prefiere que Aitzol Atutxa cargue con el cartel de favorito o le es indiferente?

- Atutxa es el campeón de las últimas cuatro ediciones y eso no es ninguna casualidad. Es por algo el campeón, y a pesar de que le cojan como favorito si alguien piensa que lo soy yo, lo acepto de buena gana.