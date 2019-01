Montaña Iker Pou, lo mejor de lo mejor El escalador alavés Iker Pou en 'Artaburu' haciendo monodedos. / J.CANYI & P.SAVALL El pequeño de los hermanos escaladores alaveses logra culminar con éxito en Catalunya 'Artaburu', una de las vías más difíciles del mundo JUAN MANUEL SOTILLOS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 18 enero 2019, 07:12

«Es la vía de escalada deportiva más difícil que he hecho nunca», decía orgulloso Iker Pou, de 41 años, al concluir con éxito 'Artaburu', una de las vías más difíciles y espectaculares del mundo situada en los roquedos de Margalet, en Tarragona. Al lograrlo, cierra con su hermano Eneko, un 2018 fantástico. «El mejor de nuestra trayectoria», señalan convencido los escaladores alaveses.

Los Pou se caracterizan por esforzarse la búsqueda de nuevos proyectos, tratando de salirse de esa zona de confort. Les gusta complicarse la vida, encontrar paredes y montañas en lugares poco frecuentados. Bajo esta premisa de lo desconocido, Iker Pou se encontró en 2012 con la línea que marcaba un techo casi perfecto en esas rocas de Margalet. «Fueron tres días de arduo trabajo para equiparla y muchísimos más para sacar los métodos, primero, y las secuencias, después. Posteriormente vendrían intentos y más intentos hasta sacarla con dos caídas, después con una, hasta finalmente conseguirla este pasado otoño».

Y así, producto de un motivación muy larga en el tiempo, si bien la dedicación por parte de Iker para terminar de encadenar la vía no ha sido total porque lo ha ido combinando con sus expediciones junto a Eneko, cerró el pasado octubre un ciclo de seis años de trabajo insistiendo con 'Artaburu' y demostrando que la paciencia es clave... «Es la vía que más me ha costado. Nada menos que seis años... Y aunque es verdad que la dedicación no ha sido plena, porque en medio ha habido muchas expediciones, viajes y trabajo, se me ha hecho muy duro mantener la motivación durante tanto tiempo».

Sin grado

Reconoce que «me ha costado infinitamente más que mis 9a+ anteriores. No tengo referencia con vías que estén por encima de este grado, con lo que prefiero que sea el consenso de las repeticiones futuras las que le acaben de fijar un grado concreto».

Iker comenta todo esto con la máxima de que ha sido su vía más difícil, basándose en sus escaladas que dieron la vuelta al mundo como la realizada en 2000 'Action Direct' de 9a, segunda repetición mundial. En 2010 hizo 'Demencia Senil' 9a+, primera repetición mundial; 'Nit de Bruixes' 9a+, primera ascensión en 2012; 'Big Men' 9 a+ otra primera ascensión mundial realizada en 2014 y aun sin repetir.

Así que el grado lo deja pendiente según el criterio que los sucesivos repetidores tengan acerca de la dificultad que implica la escalada de Artaburu un techo de unos 20 metros donde predominan los agarres de uno y dos dedos. Pura potencia.

Los hermanos Pou han empezado 2019 escalando en la Patagonia Argentina, un año en el que preparan el apartado 'Tierra' con el que quieren culminar el ambicioso proyecto 'The North Face 4 Elementos', después de un 2018 en el que empezaron escalando en hielo en Noruega, luego abrieron la vía 'Agur' de 8a+/400 m. en el Alto Atlas de Marruecos.

En verano abrieron, escalando en libre 'Leve Leve' de 8b+/400 m., liberando 'Nubivagant' 8b/400 m. en la isla africana de Sao Tomé, para continuar escalando en libre 'Kolpez Kolpe' y 'Babe Magnet' en Mallorca, abriendo en la isla balear Eneko en solitario y desde abajo 'Polvorilla' de 7b+/170 m. Sin duda, un gran año para ambos hermanos Pou, donde Iker, con 'Artaburu', ha dado lo mejor de lo mejor.