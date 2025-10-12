Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadoras de IDK Euskotren en otro partido Arizmendi
Baloncesto

El IDK busca ser el primero en ganar en la nueva pista del Valencia Basket

I. Moreno

San Sebastián.

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El balón naranja de la Liga Femenina Endesa volará por primera vez en el Roig Arena. El Valencia Basket se mide hoy al IDK Euskotren (12.15 horas, AsTV) en el partido que servirá como estreno del equipo femenino en la nueva casa taronja.

Las de Azu Muguruza se presentan en Valencia tras superar por 60-56 al Gran Canaria, en un encuentro en el que la senegalesa Khadija Faye, con 14 puntos y 10 rebotes, fue decisiva. Tras el triunfo en el Gasca, toca medirse a uno de los equipos más poderosos de la competición, ganador de las tres últimas ligas, pero que cayó en el primer partido de liga en la pista del Ferrol (71-65).

Ese mal sabor de boca ha quedado mitigado entre semana con una importante victoria en la pista del Olympiacos, en partido correspondiente a la Euroliga, en el que brillaron Hind Ben Abdelkader y Kayla Alexander. Para el partido de esta mañana, el Valencia Basket suma a su rotación a Elena Buenavida, tras superar unos problemas musculares.

Las últimas horas en Valencia y en toda la zona del Levante han estado marcadas por las fuertes lluvias que han limitado los desplazamientos por el corte de carreteras y por retrasos en los trenes de cercanías. Salvo recrudecimiento que no se espera, la disputa del partido no corre peligro aunque sí pudiera condicionar la asistencia al nuevo recinto del Valencia Basket.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  2. 2 Se queda sin pensión en Euskadi por llevar menos de un año casada con su marido antes de quedarse viuda
  3. 3

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5 Un rincón de cocina vasca en el bajo de un hotel de San Sebastián: «Queremos que se note que nos divertimos cocinando»
  6. 6 Zubimendi explica su salida al Arsenal y su no anterior al Liverpool: Â«Era lo que buscabaÂ»
  7. 7

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  8. 8

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  9. 9

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El IDK busca ser el primero en ganar en la nueva pista del Valencia Basket

El IDK busca ser el primero en ganar en la nueva pista del Valencia Basket