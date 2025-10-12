El IDK busca ser el primero en ganar en la nueva pista del Valencia Basket

I. Moreno San Sebastián. Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El balón naranja de la Liga Femenina Endesa volará por primera vez en el Roig Arena. El Valencia Basket se mide hoy al IDK Euskotren (12.15 horas, AsTV) en el partido que servirá como estreno del equipo femenino en la nueva casa taronja.

Las de Azu Muguruza se presentan en Valencia tras superar por 60-56 al Gran Canaria, en un encuentro en el que la senegalesa Khadija Faye, con 14 puntos y 10 rebotes, fue decisiva. Tras el triunfo en el Gasca, toca medirse a uno de los equipos más poderosos de la competición, ganador de las tres últimas ligas, pero que cayó en el primer partido de liga en la pista del Ferrol (71-65).

Ese mal sabor de boca ha quedado mitigado entre semana con una importante victoria en la pista del Olympiacos, en partido correspondiente a la Euroliga, en el que brillaron Hind Ben Abdelkader y Kayla Alexander. Para el partido de esta mañana, el Valencia Basket suma a su rotación a Elena Buenavida, tras superar unos problemas musculares.

Las últimas horas en Valencia y en toda la zona del Levante han estado marcadas por las fuertes lluvias que han limitado los desplazamientos por el corte de carreteras y por retrasos en los trenes de cercanías. Salvo recrudecimiento que no se espera, la disputa del partido no corre peligro aunque sí pudiera condicionar la asistencia al nuevo recinto del Valencia Basket.