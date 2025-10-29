Idiakez, Eguibar y Romero, en marcha con los Juegos en el horizonte
Los tres guipuzcoanos arrancan la temporada con el objetivo de lograr una plaza para la cita olímpica en febrero
DV
Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:53
Irati Idiakez, Lucas Eguibar y Álvaro Romero se vistieron de largo ayer en la sede del Comité Olímpico Español donde se presentó a los equipos ... de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, con miras a una temporada cuyo punto álgido serán los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), en febrero.
«Serán mis cuartos Juegos, pero tengo muchas ganas de que lleguen, porque he rozado un buen resultado un par de veces», comentó, durante la presentación Eguibar, campeón del mundo en Idre Fjäll hace cuatro años, doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 -individual y por equipos- y doble diploma olímpico (en los Juegos de Sochi'14 y en Pekín 2022). Del 6 al 22 de febrero tendrán lugar los Olímpicos, mientras que del 6 al 15 de marzo serán los Paralímpicos. Los nombres definitivos se terminarán de definir el 16 de enero. Se sabrá el número que acudirá a los Juegos y en qué pruebas.
