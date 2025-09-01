«Ir a Hondarribia es casi como ir a casa, a mi tierra»

Maikel Melero haciendo un 'backflip tsunami' en su circuito en la finca Casas Rurales La Resinera.

El piloto más laureado en la historia del motociclismo de freestyle, Maikel Melero (Albacete, 1988), actuará el martes desde las seis de manera gratuita en Hondarribia junto a la muralla. Ha sido campeón del mundo hasta en cinco ocasiones.

–¿Qué significa ser pentacampeón del mundo?

–Después de muchos años de trabajo he conseguido un sueño, ser campeón del mundo, y no solo una vez, sino cinco. Estoy súper contento de haber conseguido cinco títulos.

–¿Imaginaba llegar a este nivel cuando empezó?

–Siempre tuve las cosas muy claras y quería ser más de una vez campeón del mundo y luchar por ello.

–¿Cuál fue el momento clave que marcó un antes y un después en su carrera?

–El primer año, porque me di cuenta de que cuando lo has conseguido una vez, puedes volver a hacerlo y demostrar a la gente que el hecho de haber ganado un año no era casualidad y que lo mejor estaba por venir.

–¿Qué puede esperar el público del show de Hondarribia?

–Será un show de calle. No vamos a poder hacer todo nuestro repertorio de saltos porque no podemos montar todas las rampas que necesitamos para competir al máximo nivel. Para mí, es uno de los pueblos más bonitos que conozco y saltamos al lado de la muralla, un sitio único. Creo que no hay mejor plan para la tarde del martes que venir a vernos y pasar un buen rato con nosotros.

–¿Cómo prepara un evento de este tipo?

–Para los shows pequeños como los que hacemos en la calle lo tomamos más como un entrenamiento. Además, este año el mundial será en Pamplona y qué mejor calentamiento que ir a Hondarribia para que la gente de la zona se entere de que vuelve el freestyle. Los dos pilotos españoles que vamos a competir en el Mundial vamos a estar ahí.

–El estilo libre tiene mucho riesgo. ¿Cómo gestiona el miedo antes de hacer un salto nuevo?

–Trabajo mucho con la visualización. Intento replicar los trucos que tengo que hacer en el aire en parado, cerrando los ojos e intentando hacer todos los movimientos en mi mente. Es esencial entrenar al máximo el cerebro y luego ponerlo en práctica e intentar hacerlo encima de la moto.

–¿Cuál ha sido el momento más duro de su carrera?

–Las lesiones, porque cuesta mantener la motivación. La recuperación muchas veces es más dolorosa que la lesión. Una de mis peores lesiones fue en el hombro. Estuve casi medio año parado y lo pasé muy mal en la recuperación.

–¿Qué truco le costó más aprender y dominar?

–No se me suelen atragantar mucho los trucos. Los más difíciles como el 'doble backflip' o los 'body varials' los entreno todos los días. Tengo una rutina bastante marcada y me gusta entrenar a diario para tener ese 'feeling' que se necesita encima de la moto.

–¿Cree que el freestyle está ganando cada vez más reconocimiento en España?

–Sí, es un deporte relativamente nuevo y súper chulo que disfrutan desde los más pequeños de la familia hasta los más mayores. Creo que la gente que ha tenido la oportunidad de vernos pasa un buen rato y se queda con muy buen sabor de boca para volver.

–¿Qué lugar del mundo le ha marcado más actuando?

–La plaza de toros de Las Ventas de Madrid, cuando se hacía el campeonato de Red Bull X-Fighters. Tengo muy buenos recuerdos de la competición.

–¿Se plantea algún objetivo más allá de seguir compitiendo?

–Llevo años trabajando con la nueva generación de pilotos en Albacete, en la Resinera. Hemos montado un equipo que se llama 'Resi FMX', están saliendo pilotos muy buenos como José Mincha, que nos acompaña en el show de Hondarribia. Es una de las jóvenes promesas españolas que más está despuntando a nivel nacional e internacional.

–¿Qué le hace especial ilusión de venir a Hondarribia?

–En el País Vasco tengo a mi segunda familia de las motos, los que me han acompañado en toda mi carrera deportiva. No sé cuántos años he estado ya en Hondarribia en este show. La verdad es que es casi como ir a casa, a mi tierra. Llevo muchos años haciendo competiciones por el País Vasco y tengo mucho cariño hacia esta tierra.