Balonmano ¡Hola Europa!, ya hemos vuelto Jacobo Cuétara da instrucciones a sus jugadores, ayer en el pabellón de Presov. / CD BIDASOA Bidasoa-Irun se estrena hoy en la Champions en Eslovaquia (18h ETB y Tdp) | Adrián Crowley es el único jugador de la plantilla guipuzcoana que sabe lo que es jugar el máximo torneo europeo IÑIGO ARISTIZABAL Sábado, 14 septiembre 2019, 08:08

El Bidasoa-Irun empieza hoy una aventura desconocida. El club sí sabe lo que es jugar en Europa -en menos de un mes alcanzará su partido internacional número cien- pero ni la plantilla ni la directiva ni una parte de su actual masa social conoce a lo que se va a enfrentar a partir de ahora.

Eslovaquia es el punto de partida de la EHF Velux Champions League para un Bidasoa-Irun que, a pesar de ser una especie de novato, no va a renunciar a nada. Los dos primeros del grupo C irán a una eliminatoria con los dos primeros del D y el equipo irundarra ha fijado la vista en esa estación, aunque consciente de que no es una empresa fácil.

Primero, por la falta de experiencia que atesoran sus jugadores y entrenadores en la Champions League. Y después, porque se va a encontrar algunos rivales de peso. Sin ir más lejos, el Tatran Presov al que visitará hoy a partir de las 18.00 (ETB y Teledeporte).

Ser subcampeón de la Asobal no es poco como carta de presentación en el grupo C, pero seguro que el potencial de algunos de los equipos y los arbitrajes a veces singulares añadirán dificultad a las intenciones de los irundarras.

«Esta vez es distinto»

De la actual plantilla, solo Adrián Crowley sabe lo que es jugar la Champions League, experiencia que vivió con el Portland San Antonio, y curiosamente llegó a enfrentarse al Tatran Presov.

El extremo irundarra recuerda que «aquel Portland era un equipazo, una vez llegamos a semifinales, y ellos entonces eran novatos. Me acuerdo de una ciudad pequeña, muy involucrada con el balonmano. Ahora juegan en un pabellón nuevo, no el de aquella vez».

De sus anteriores participaciones en Champions, Crowley guarda «buen recuerdo pero esta vez es distinto. Es con mi equipo, con el club de mi ciudad y me siento más involucrado». Cree que «si nos respetan las lesiones y no acusamos demasiado el cansancio de tantos partidos y de los viajes, podríamos pelear por acabar entre los dos primeros. Pero lo principal es que disfrutemos de lo que se consiguió la temporada pasada, tanto nosotros como los aficionados».

En ese sentido, subraya que «el jueves en el aeropuerto comentábamos algunos cómo hace cuatro años estábamos en la B y ahora, en la Champions. Ha ido todo muy rápido».

Tampoco va a haber mucho tiempo entre partido y partido para celebrar o lamentar. Como esta misma semana. «El miércoles contra el Barça estuvimos cerca pero faltó que falláramos un poco menos y que ellos tuvieran un día peor. Luego, con la tensión del partido no me dormí hasta las dos y a las siete sonó el despertador porque a las ocho salíamos de viaje. Fue un día largo».

Toda la plantilla tiene ganas de que empiece el circo europeo, pero más si cabe nuestro protagonista, que la temporada pasada sufrió un ictus y después, una lesión de hombro. «Te puedes imaginar las ganas que tenía de que empezara la temporada... El año pasado solo jugué siete partidos y era muy duro verlo desde la grada».

Para Crowley, «el Tatran Presov va a ser un rival duro, de juego directo y de contacto. El público empuja mucho pero nosotros intentaremos dar la sorpresa».