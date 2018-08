Mil historias de una carrera única Repaso a los momentos más sonados de la Copa de Oro, que mañana cumple 50 ediciones 'Bannaby', ganador en 2008 y 2010 y a juicio de muchos aficionados el mejor caballo en la historia de la Copa de Oro. / ARIZMENDI IMANOL ARRUTI Martes, 14 agosto 2018, 08:42

La idea de crear una gran carrera para fondistas al margen del Gran Premio de San Sebastián surgió en 1966. Bajo la denominación de Gran Premio del Cincuentenario, la Sociedad Hipódromo de San Sebastián creó un acontecimiento sin par para conmemorar las bodas de oro del hipódromo. El evento adquirió tal magnitud que los organizadores decidieron darle continuidad, a pesar de que no pudieron volver a organizar la carrera hasta tres años más tarde. La bedsoniasis que sufrieron algunos caballos en España obligó a cerrar las fronteras para evitar la propagación del virus. No fue hasta 1969 cuando se disputó la primera Copa de Oro de San Sebastián. Durante estos 50 años el nivel de la carrera ha tenido altibajos, así como su dotación, pero su importancia en el calendario nacional no ha sufrido merma alguna, siendo el objetivo más preciado para profesionales y propietarios.

569 participantes han tenido las 49 ediciones de la Copa de Oro disputadas hasta el momento, lo que nos deja una participación media de 11,6 caballos por edición. Una buena cifra, aunque hay años con lotes extremos por su escasía o abundancia. Muchos han repetido experiencia, pero solo tres han conseguido doblar triunfo: 'Chacal' (1974 y 1975), 'Persian Ruler' (1999 y 2001) y 'Bannaby' (2008 y 2010). Todos ellos tienen en común su extraordinaria calidad. Para ganar la Copa de Oro en más de una ocasión hay que combinar suerte, salud y talento.

Las ediciones más numerosas fueron las de 1990 y 1991; 'Akelarre' y 'One to Two' se impusieron en lotes de 18 participantes. En el lado opuesto encontramos la primera Copa de Oro de 'Chacal', con solo siete participantes, y la de 2007. 'Le Carnaval', un caballo de hándicap francés, dejó helado el hipódromo cuando se impuso bajo un tremendo aguacero en un lote de únicamente seis participantes en el que naufragó estrepitosamente el favorito 'Balius'.

Sorpresas históricas

No es fácil poner la lógica patas arriba en una carrera en la que confluyen tantos caballos de calidad. Sin embargo, son sonadas algunas ediciones en las que la grada quedó muda. Inmersos en el interminable duelo entre Rosales y Mendoza, en 1981 su alternancia en la cima se vio cortada por un inesperado 'Carnaval', el caballo de Manolo García. Curioso que el impulsor del tan afamado carnaval de Gran Canaria se llamara igual. Su triunfo pagó 14 a 1. 'Carnaval' fue el último y mejor hijo del mítico 'Caporal'.

Cinco años más tarde, también fue toda una sorpresa la victoria de 'Lunar', solo cuarto de la millonaria Armada Cup quince días antes. Esa primavera había ganado en 1.400 metros y posteriormente no confirmó valor fracasando en el Memorial y Villamejor. Fue un triunfo inolvidable para la familia Martín, pues el caballo estaba entrenado por Román padre y fue pilotado por su hijo Román Martín Vidania.

Ya en el siglo XXI, los dos petardazos más sonados fueron los de 'Dangerously Good' en 2002 y 'Le Carnaval' en 2007. La victoria del primero se pagó a nada menos que 32 a 1, después de que terminara noveno de doce en la preparatoria. No encontraremos en el palmarés un historial más pobre que el suyo. Su espectacular remate fue flor de un día y su estrepitoso fracaso en el posterior Gran Premio de San Sebastián fue castigado con unos inusuales silbidos por parte del público.

Román Martín, el más laureado de la Copa de Oro con ocho triunfos, cinco como jockey y tres como preparador.

Diferente fue el guion con el que se coronó 'Le Carnaval' en el estreno de la Defi du Galop. Casi de noche por el aguacero, se impuso con un valor francés de 37 y una cota de 11 a 1 en un lote en el que el favorito 'Balius' cotizaba 1,4 a 1. Aunque entonces no lo sabiamos, lo mejor de esa jornada fue ver ganar a 'Equiano' en la prueba que abría la reunión. Posteriormente se impuso en un Grupo1 en Ascot.

Pocas victorias sencillas

No hay estrategia ideal para ganar la Copa de Oro. 'Indian Prince', 'El Cricri' o 'King Cobra' ganaron de punta a punta, pero también ha habido enormes remates como el que sirvió a 'Bannaby' para dar caza a 'Pazifiksturm' en 2010 y la tan recordada remontada de 'Rheffissimo' sobre 'Red Regent'. En todo caso, las victorias holgadas se cuentan con los dedos de una mano. Curiosamente, el ya citado Carnaval es uno de los caballos que mayor margen ha obtenido nunca en la meta: nada menos que seis cuerpos de ventaja sobre 'Revirado'. 'Terborch' sufrió la bedsoniasis a principios de año, pero se recuperó a tiempo y en agosto arrasó ganando por más de cuatro cuerpos a la Rosales 'Crepellora'. Precisamente una Rosales, 'Sacara', consiguió el mayor triunfo de la historia de la Copa. Montada por Paulino García, dejó «lejos» al futuro campéon 'El País'.

Aquel fue el último triunfo en la carrera de los colores de Blasco, laureados hasta en cinco ocasiones. 'Chacal' por partida doble, 'My Mourne' y 'Tucumán' fueron los otros éxitos de la factoría de la Venta de la Rubia. La cuadra Mendoza se llevó tres, con la firma de 'Favallu', 'El Señor' y 'La Novia'. El duque de Alburquerque y el conde de Villapadierna han doblado victoria, como las cuadras Madrileña, Miranda y Madroños.

Sin embargo, no hay casa con más Copas de Oro que la de Román Martín. El toledano tiene ocho entorchados, cinco como jockey y tres más como preparador. Solo su inseparable Carudel se acerca con cuatro victorias en la silla. Horcajada y Eyquem tienen tres, las mismas que un Philipe Sogorb que ha logrado ganar como jockey y preparador. Entre los entrenadores, además del Rosales Fulgencio de Diego, caben destacar los cuatro triunfos de Mauri Delcher.

Polivalencia

De lo que no cabe duda es de que para ganar la Copa de Oro hacen falta una buena sintonía con la pista y, a ser posible, una buena adaptación al terreno blando. Una de cada cuatro ediciones se han disputado sobre pista húmeda. Sonado fue el triunfo de 'Tucumán' en 1979, tanto que a posteriori aquella fue conocida como «la Copa de Oro hidráulica». También sobre un barrizal se disputaron ediciones como las que coronaron a 'Glauco', 'Kashwan', 'Bannaby' o recientemente a 'Narrow Hill'.

Solo cinco yeguas han sido capaces de imponerse: 'Favallu', 'Sacara', 'La Novia', 'Jacira' y 'Scalambra'. La cercanía en fechas de su gran premio tampoco ha ayudado a que las féminas se prodiguen en el enfrentamiento con los mejores machos. Especialmente recordada fue la victoria de la primera. La lucha que mantuvo con el millero 'Habitancum' fue una de las más bellas y más duras que ha presenciado nunca la grada de Zubieta. Han sido pocas ganadoras, pero todas de gran clase.

Por otra parte, los últimos años no han sido muchos los tres años que han conseguido llevarse la corona, sin que los expertos se pongan de acuerdo en identificar un motivo para explicarlo. El buen 'Flanders Flame' fue el último en imponerse en 2016, pero rompió una sequía de once años sin triunfo clásico. Algo que no puede considerarse aislado, pues hay que retroceder otra década para encontrar al anterior vencedor a Fol Parade, que no fue otro que el tordo 'Madrileño'. Una estadística sorprendente ya que, sin ir más lejos, los potros llegaron a ganar consecutivamente ocho ediciones. Desde el éxito de 'Chayotte' en el 85 hasta el de 'Petit Loup' en el 92, ganaron 'Lunar', 'El Cricri', 'Glauco', 'Adelanton', 'Akelarre' y 'One to Two'. Los tres años dominan el palmarés, con 18 victorias en 49 ediciones.

A la izquierda, la carrera del año pasado, ganada por 'Wild King'.

Visitantes de lujo

La Copa de Oro ha tenido siempre caractér internacional. Creada mirando a Europa y con el objetivo de atraer a visitantes extranjeros, nació con una dotación extraordinaria para la época. Un millón de pesetas se embolsaron los ganadores de las seis primeras ediciones. En 1981 se dio un salto hasta los tres millones, pero la verdadera revolución llegó a comienzos de los 90. Con la intención de formar parte del circuito de primer nivel europeo, el hipódromo decidió echar un órdago y convirtió sus dos carreras más importantes, Copa y Gobierno Vasco, en sendos Grupos1 que premiaban con 15 millones a sus ganadores (90.000 euros actuales). La apuesta se mantuvo en 10 millones durante tres temporadas más, pero con el declive del turf español aquellos gloriosos tiempos desaparacieron para siempre.

Se tocó fondo en 1996, con el cierre de La Zarzuela. Solo cinco millones para 'Mdudu'. Con el paso al euro en 2002 se estableció el premio en 36.000, para incrementarlo a 40.000 en 2006. Desde entonces no se ha incrementado. Demasiado tiempo.

En todos estos años no sido pocos los conquistadores que han cruzado la frontera en busca de la gloria donostiarra. 'Phaius' fue el primero en llevarse la Copa para Francia, pero hubo que esperar catorce años para volver a ver un triunfo extranjero. Desde Polonia llegó el gigantón 'Dzudo' en 1983. En el 92 se impuso 'Petit Loup', de Cricquette Head, uno de los mejores ganadores del palmarés. 'Labirinto', 'Young Tiger', 'Jo all the Way' y 'Narrow Hill' son otros muy buenos caballos que honraron a la carrera con su victoria. A la postre también lo haría 'Scalambra', a pesar de la decepción inicial. Otros como 'Pro Ken' y 'Le Carnaval' se aprovecharon de las debilidades de nuestro turf. Diez en total.