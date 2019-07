Caballos El hipódromo afronta su primer examen 'Canedo', montado por Alonso, se dirige al paddock. / TXEMA VALLÉS Después de una semana convulsa, hoy (17.30) se celebra la primera reunión vespertina de la temporada de verano IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Domingo, 14 julio 2019, 08:29

No han sido días fáciles para el hipódromo de San Sebastián. Después de la suspensión de la jornada del pasado domingo, el mundo del turf ha vivido un tsunami de opiniones y críticas. Solo queda esperar que aquel triste incidente sirva para que el mundo abra los ojos sobre las necesidades que tiene el hipódromo, que no puede caer en el abandono. Necesita una intervención inmediata para solucionar las deficiencias existentes y el primer paso debe llegar desde el consistorio donostiarra.

A partir de ahí, hoy vuelve a haber carreras. Serán seis, después de que haya habido que ampliar el hándicap ante la numerosa participación. 64 caballos y horario vespertino (17.30), que ya era hora. Una fórmula que seguro va a funcionar, porque si algo tiene el público de San Sebastián es su fidelidad. Al examen habitual de las yeguas, aunque tal vez sea más un control de cara al María Cristina, se une la reválida que deberá pasar la pista.

Desde el hipódromo se asegura que el terreno estará en perfectas condiciones para que no se repitan las caídas. Se ha trabajado para que la pista no esté tan firme y, en caso de precipitaciones, la lluvia no se acumule en la superficie. Los profesionales han dado su respaldo. Respiraremos más tranquilos cuando los potros de la primera carrera pasen sin problemas por Bugatti.

Primera preparatoria

Esta tarde se dan inicio a las preparatorias de los grandes premios del verano. Esta semana se han conocido las matrículas de la Semana Grande y, ateniéndonos a ellas, las favoritas de la gran cita de yeguas han decidido guardar fuerzas. No parece que la futura reina del verano se esconda entre las ocho que saltarán al verde en la quinta del día, pero asistiremos al duelo con interés.

De entrada porque parece que está de vuelta la mejor 'Celestin's', que el curso pasado partió como una de las favoritas del María Cristina. La cita de agosto le pilló en plena cuesta abajo, pero ahora llega con la dinámica cambiada. Ha ganado tres carreras esta primavera y llega con la moral alta. Janacek podía haber elegido perfectamente a 'New Bareliere', la otra representante de Arizkorreta, pero ha preferido subirse a la veterana.

No obstante, esto no significa que la potra no pueda llegar primera al poste. Fue cuarta del Beamonte y confirmó valor en la siguiente, lo que unido al peso que recibe, la coloca con una opción innegable en la línea de llegada.

Al margen de la dupla de Arizkorreta, el resto parece capaz de pescar en río revuelto. De hecho, ya lo hizo el pasado curso 'Satin Chic', que intentará repetir a pesar de no contar esta vez con el factor sorpresa y el peso de su lado. A pesar de que parece con poca voluntad últimamente, sería una osadía olvidarse de 'Fuenteesteis', que en su mejor valor no tendría rival en este lote.

La alazana de Avial fue demasiado valiente en su última y, de vuelta a una distancia más apropiada, a nadie debería de sorprenderle su resurrección.

La jornada comienza con los potros como protagonistas. Primero los tres años y luego los de dos. 'Bertuchi', 'Jafer' y 'Ned Mackay' se han retado con nivel muy parejo en Madrid y no se esperan grandes diferencias entre ellos en su debut donostiarra. 'El Saladillo' ha competido con los mejores de la generación precoz sin desentonar, lo que es un aval en el lote de inexpertos de la segunda. En el hándicap triplicado el pronóstico se complica, sobre todo en la primera manga, donde no sobresale ningún representante, lo que abre las puertas a los dividendos.