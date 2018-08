Caballos 'Hipodamo de Mileto', favorito unánime para la Copa de Oro Arruti, Galdona, Peña, Calderón, Delcher, Vidal, Yurrita y Díez. / UNANUE Expertos coinciden en dar al alazán de la cuadra 'Naniná' las máximas opciones en la gran carrera del verano que se disputa el miércoles IMANOL ARRUTI SAN SEBASTIÁN. Viernes, 10 agosto 2018, 07:03

El restaurante Narru del chef Iñigo Peña fue escenario ayer de un encuentro hípico organizado por 'A Galopar' y 'A Caballo Ganador', de El Diario Vasco, en el marco de la 50ª edición de la Copa de Oro que se celebrará el próximo miércoles, 15 de agosto. Julio Díez, director de la revista 'A Galopar', y Javier Yurrita, promotor de los premios 'A Caballo Ganador', fueron los maestros de ceremonias de un encuentro al que también asistieron el propietario y líder de pronosticadores Ander Galdona, y los preparadores Sergio Vidal, Christian Delcher y Jose Calderón, además del arriba firmante.

A pesar de que los participantes definitivos de la Copa de Oro se darán a conocer hoy, ayer se produjo el segundo forfait que nos deja a 18 posibles candidatos a la gran carrera del verano en el hipódromo donostiarra. Según pudo saber DV, los franceses 'Magnentius' y 'Malkoboy' serán declarados mañana no participantes, por lo que podría quedar un lote formado por 16 aspirantes. Entre ellos, el papel de favorito recae sobre 'Hipodamo de Mileto', segundo en el Gran Premio de Madrid y valor más alto del lote. Jose Calderón, preparador del alazán, aseguró que «se encuentra en el mejor momento de su vida. No cambio su opción por la de ninguno y solo tengo la duda de correr a mano derecha. Si no lo acusa, tiene una primera probabilidad».

Razones tiene el preparador gaditano para ser optimista. Así lo entendieron también la mayoría de los comensales, que ven una primera chance al caballo de la cuadra 'Naniná'.

Para el premio Gobierno Vasco del domingo los comensales apostaron por 'Noray' y 'Dr. Óscar'

Ander Galdona y Christian Delcher coincidieron a la hora de apuntar a 'Madrileño' como un rival peligroso. El castaño de Arizkorreta tendría una oportunidad si recupera parte del nivel que tuvo. Entre los posibles visitantes extranjeros está 'Cnicht', un puntero de Henderson que viene de pasearse en La Teste. Tanto Vidal como Delcher lo ven subiendo al podio. Para completar la nómina de candidatos, Yurrita no se olvida de 'Tuvalu'. Siempre en un alto nivel, su compañera de colores 'Faraunsi' ya demostró el domingo que con el 'Duque de Alburquerque' hay que tener mucho cuidado en los grandes premios.

Inversiones para reformas

El encuentro sirvió para repasar anécdotas y analizar la situación actual que vive el turf donostiarra. Los comensales coincidieron en la necesidad de un relanzamiento de las carreras en San Sebastián, con una inversión que sirva para incrementar las dotaciones y reformar el hipódromo. De lo contrario se corre el riesgo de perder el prestigio y la importancia que ha tenido históricamente la temporada de verano. También hubo tiempo para echar un vistazo al premio Gobierno Vasco de este domingo; 'Noray' cuenta con no pocos adeptos, aunque también algunos optaron por la revalorizada opción de 'Doctor Óscar'.