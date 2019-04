Héroes en un mar de arena Casi mil corredores comenzaron el pasado día 7 el 'Marathon des sables' (Maratón de las arenas) JAVIER GUILLENEA Lunes, 15 abril 2019, 14:00

Dicen los que la han vivido que es una experiencia inolvidable, de esas que te cambian por dentro. No les falta razón. Recorrer en seis días 250 kilómetros a través del desierto del Sahara tiene que ser, sin duda, un calvario difícil de olvidar. Casi mil corredores comenzaron el pasado día 7 el 'Marathon des sables' (Maratón de las arenas), también conocido como 'la carrera a pie más dura del planeta'. Durante una semana, han soportado todo tipo de calamidades con el único auxilio de sus piernas y también de doce litros de agua diarios y una jaima donde cobijarse por las noches, que es lo único que les proporciona la organización. La comida, liofilizada, la aportan ellos. En jornadas de entre 21 y 76 kilómetros, han atravesado dunas, lagos secos y grandes extensiones de arena, pero en esta edición no han estado solos. En dos de las etapas tuvieron la compañía de 'Cactus', un perro que apareció por allí y acompañó a los corredores. No lo hizo mal; llegó a estar entre los 50 primeros de la clasificación. Como recompensa, recibió una medalla y agua, sobre todo agua.

50 españoles

50 españoles han participado este año en la prueba. El corredor gallego Alex Fraguela, con el noveno puesto, ha sido el que ha obtenido un mejor resultado. El único atleta español que ha ganado la competición hasta el momento ha sido la catalana Mónica Guilera, en 2010. Este año, en el que se cumple la edición número 34, también ha competido y ha llegado a estar cerca del podio.

Plena autonomía

Al francés Patrick Bauer se le ocurrió en 1984 cruzar el Sahara a pie por Marruecos. Durante doce días y con autonomía alimentaria, recorrió 350 kilómetros. Cuando volvió a casa ideó el proyecto de organizar el maratón, que reunió en su primer año a 23 participantes. En esta última edición han ganado la holandesa afincada en España Ragna Debats, que ha competido con el equipo 'carrerasdemontana.com', y el marroquí Rachid El Morabity.