Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Melé entre los jugadores de campo del Hernani y La Villa.

Ver 73 fotos
Melé entre los jugadores de campo del Hernani y La Villa. Ivan Montero

El Hernani tira de coraje en un debut de Copa de mucho mérito

A pesar de la derrota (40-50), el conjunto guipuzcoano completa un primer partido copero muy positivo a nivel de juego, con un Anartz Elosegi imparable.

Xabier Manzanares

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:38

Comenta

Debut positivo en Copa para el Hernani a pesar de la derrota. Los guipuzcoanos cayeron ante La Vila en Landare, en un partido en el ... que el cuadro visitante sacó a relucir sus armas. Tras una semana de lluvia, el choque tenía ese aliciente que más le gusta al espectador; un terreno de juego embarrado. Sobre el papel, el equipo alicantino tenía la obligación de imponer su juego, pero los de Polidori, sin nada que perder, salieron con todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante Osasuna
  2. 2

    «'Txantxangorri' siempre era el último pastor en bajar de Urbia, hasta que la nieve le obligaba»
  3. 3 Donostia encuentra su hueco en el palmarés
  4. 4

    Pillan en el aeropuerto de Hondarribia a un menor y a su hermana chinos con productos de origen animal y vegetal
  5. 5

    Gipuzkoa lidera la transmisión de viviendas por herencia con once operaciones al día
  6. 6

    «Hay un niño que encaja en vuestra familia»
  7. 7 Resuelto el enigma de la foto frente a la bahía de La Concha: «Un edificio que puso a San Sebastián a la altura de Europa»
  8. 8

    La Real remonta y por fin despega
  9. 9 La clínica dental de Alzira donde fue atendida la niña fallecida no tenía autorización para sedaciones por vía intravenosa
  10. 10 Barrene adorna con una genialidad una victoria enorme

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Hernani tira de coraje en un debut de Copa de mucho mérito