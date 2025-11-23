El Hernani tira de coraje en un debut de Copa de mucho mérito

Debut positivo en Copa para el Hernani a pesar de la derrota. Los guipuzcoanos cayeron ante La Vila en Landare, en un partido en el ... que el cuadro visitante sacó a relucir sus armas. Tras una semana de lluvia, el choque tenía ese aliciente que más le gusta al espectador; un terreno de juego embarrado. Sobre el papel, el equipo alicantino tenía la obligación de imponer su juego, pero los de Polidori, sin nada que perder, salieron con todo.

Para sorpresa de muchos, el Hernani comenzó mandando en el marcador tras defender muy bien la primera posesión de La Vila y, posteriormente, anotar el primer ensayo en su primera jugada de ataque gracias a un gran pase de Ekaitz Arrospide a Anartz Elosegi (m. 9). Beñat Arizeta fue el encargado de transformar la patada y completar los primeros siete puntos (7-0).

Esa sería la primera y última vez que los locales se pondrían por delante en el marcador. Los visitantes fueron metiéndose cada vez más en el partido y solo necesitaron completar su primer ensayo para que, poco después, desde un saque lateral y tras una muy buena jugada de los delanteros, cayera el segundo(7-12).

Hernani Arrillaga, Unzue, Iradi, Larrarte, Garmendia, Díaz de Mendibil, Eizmendi, Cano, Olivenza, Arrozpide, Gonzalez, Arrizabalaga, Ariceta, San Nicasio, Elosegi. 40 - 50 La Vila Caini, Gómez, Caracciolo, Hidalgo, Matamoros, Martínez, Cervilla, Melian, Pérez, Vilchez, Redondo, Pandelo, Gómez, Ponce, Montoya. Secuencia del marcador: 5-0, 7-0, 7-5, 7-10, 7-12, 7-17, 7-22, 7-24, 7-29, 7-31, 7-36, 7-38, (descanso) 7-43, 12-43, 14-43, 19-43, 21-43, 26-43, 28-43, 28-48, 28-50, 33-50, 35-50, 40-40.

Árbitro: Ignacio Muñoz Martín (colegio madrileño). Expulsó al local San Nicasio (m. 24) y al visitante Cervilla (m. 80)

Incidencias: Primer partido de la liguilla de la Copa del Rey disputado en Landare ante 400 espectadores. Terreno de juego embarrado debido a las lluvias.

Le tocó sufrir al cuadro guipuzcoano, que no pudo sumar más puntos a lo largo de la primera mitad y vio cómo su rival se distanciaba en el marcador a un ritmo frenético. En apenas diez minutos, La Vila anotó otros cuatro ensayos: Gómez (m. 21), Pandelo (m. 25), Vilches (m. 29) y Redondo (m. 31), para dejar el partido prácticamente sentenciado al descanso (7-38).

Con garra hasta el pitido final

Tras la reanudación de la segunda mitad, no tardó Redondo en ampliar aún más la distancia en el marcador (7-43). A pesar de tener todo en contra, el Hernani no bajó los brazos y, con la grada apoyando desde el inicio, Zapiain completó el segundo ensayo para los guipuzcoanos (14-43). A partir de aquí, los de Polidori cogieron impulso y Elosegi, una de las grandes sensaciones del encuentro, completó otros dos ensayos (m. 58 y m. 61), para acercar al Hernani (28-43).

El partido llegó a su fin con el octavo ensayo de los visitantes, fruto de una muy buena acción de sus delanteros, y con otros dos ensayos de casta del Hernani —obras de Iradi (m. 76) y Lukas (m. 80)— que dejaron claro que el equipo es capaz de competir contra rivales de una categoría superior. Y es que, a pesar de la derrota , los guipuzcoanos firmaron un debut en Copa muy positivo, sin bajar la cabeza y sudando la camiseta hasta el final.