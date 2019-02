Rugby El Hernani cede ante el Santboiana Luis Michelena El Hernani ha perdido ventaja ante el equipo visitante y ha terminado perdiendo 27-34 IÑIGO GOÑI Domingo, 17 febrero 2019, 16:39

(AVANCE)

El Hernani, que se enfrentaba en casa al Santboiana, no ha aprovechado para sumar puntos en la Liga Heineken. El equipo guipuzcoano ha perdido 27-34, lo que le deja en lo últimos puestos de la clasificación.

El Hernani ha comenzado con buen pie, 20-3, no obstante el Santboiana no ha perdido tiempo y ha acortado distancias. Xabier Garmendia ha sido expulsado al recibir una tarjeta roja en el minuto 30. Desde ese momento, el Hernani no ha podido con los de Valladolid.