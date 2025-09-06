Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hend, este sábado en el tee del diez en Basozabal. Luz Norte Films
Golf

Hend: tres eagles, récord de Basozabal y líder en el Legends

El australiano se dispara en la segunda jornada pero no puede fiarse porque al menos cuatro jugadores llegan con opciones de victoria

Álvaro Vicente

Sábado, 6 de septiembre 2025, 19:23

Scott Hend, número 1 del Legends Tour, ha presentado una impecable tarjeta de 63 golpes para establecer un nuevo récord en el Real Nuevo Club ... de San Sebastián, Basozabal, y ponerse al mando en solitario de cara a la jornada final de la European Legends Cup, donde el anfitrión ha puesto emoción en casa.

