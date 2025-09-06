Hend: tres eagles, récord de Basozabal y líder en el Legends

Scott Hend, número 1 del Legends Tour, ha presentado una impecable tarjeta de 63 golpes para establecer un nuevo récord en el Real Nuevo Club ... de San Sebastián, Basozabal, y ponerse al mando en solitario de cara a la jornada final de la European Legends Cup, donde el anfitrión ha puesto emoción en casa.

La segunda jornada se esperaba dura, con altas temperaturas y humedad; lo que no se esperaba era que el viento entrase el juego para darle la vuelta a la clasificación en el 'moving day' y dejar una final espectacular para mañana: el número 1 del Legends Tour, Scott Hend, el defensor del título, Adilson da Silva, y el capitán de la Júnior Ryder Cup, Stephen Gallacher compartiendo partido estelar.

Scott Hend, que en la primera jornada hizo eagle en un el hoyo 3, hoy ha hecho la hazaña de firmar tres eagles, en el 8, el 13 y el 17, completando todos los pares 5 con eagle en 2 días de juego; además ha firmado cuatro birdies y un bogey para 63 y un total de 11 bajo par. «No me lo creo ni yo -asegura el australiano-, un par de golpes bueno, he metido un par de putts… la metí desde fuera en el 8 para eagle y esa fue la clave. Desde el hoyo 8 al 14 he jugado muy bien, que ayer me quedé bastante decepcionado en esos hoyos y hoy quería hacerlo mejor; me concentré más, me puse las pilas y estuve más acertado. Ahora voy a descansar un poco y a ver si mañana sale bien».

En segunda posición se ha colocado el brasileño Adilson da Silva, defensor del título, que ha hecho 66 golpes para un total de menos 8: «Hoy he jugado bastante bien, he pateado bastante bien. Las veces que fallé en los greenes me las arreglé bien con chip y putt, lo que marca una gran diferencia y emboqué un chip. Creo que simplemente encontré el ritmo. Solo pegué un mal golpe de salida en el hoyo 15 y creo que fue porque el viento me desvió la bola. Estoy contento porque estoy pensando un poco mejor, me estoy gestionando mejor en el campo. El campo es muy bueno, una gran prueba, especialmente con el viento que tuvimos hoy; los greenes son preciosos. Ha sido una vuelta bastante buena; mañana tengo que seguir trabajando duro, intentar ir a mi bola y mantener la concentración.»

Stephen Gallacher, capitán de la Junior Ryder Cup, está en tercera posición con un total de 7 bajo par tras firmar una tarjeta de 69 golpes, en la que, al igual que en la primera vuelta, ha concentrado todos los birdies por los primeros nueve hoyos: «Me parecen mucho más asequibles, los segundos me están costando más así que voy buscando mis oportunidades por los primeros».

Especialmente meritoria ha sido la remontada que ha hecho el anfitrión José María Olazabal, con una tarjeta de 68 golpes, cinco birdies y un bogey, con los que ha escalado a mitad de la tabla notando el cariño de toda su gente que le iba acompañando, especialmente sus padres.

«He conseguido hacer una buena vuelta, 4 bajo par está muy bien y mi hombro está aguantando. Me molesta un poquito, obviamente eso no se va a solucionar en 2 ó 3 días. Quizás el punto débil del día de hoy ha sido el drive, es verdad que no me he puesto en situaciones extremadamente complicadas, pero es la faceta donde más tengo que mejorar. Lo mejor yo creo que ha sido cómo me he desenvuelto en el campo. Al final, conozco el campo bien, sé por dónde hay que fallar, en ese sentido quizás sea más sencillo para mí, pero el juego corto ha estado bien, los hierros bastante bien. Cuando hemos llegado al hoyo 13 es cuando se ha calmado el viento, pero hasta entonces ha soplado con bastante intensidad, ha complicado el juego. Nosotros no estamos acostumbrados a tener este calor, sobre todo en esta época del año, pero está siendo un verano extremadamente caluroso, con olas de calor importantes y hace que tengamos que tener cuidado en el campo, estar bien hidratados, hay que tener en cuenta esos detalles. Jugar con mi gente es una maravilla, conoces a todo el mundo y es verdad que mis padres en muy pocas ocasiones me han visto jugar; tenerles aquí en casa ha sido una alegría. Hace una pila de años que no me ven jugar, muchísimos, yo creo que la última vez que me vieron en un campo de golf puede ser en uno de los Másters, estamos hablando de hace muchos años».

Mañana domingo a partir de las 8.30 horas y desde dos tees, se disputará la jornada final de la European Legends Cup by José María Olazabal, que tiene previsto terminar a las 15 horas. Olazabal saldrá al campo a las 8.40 horas compartiendo partido con Miguel Ángel Martín, el español mejor clasificado en el torneo, con -2.