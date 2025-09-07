Hend, un gran ganador para Basozabal

El tiempo dirá si el torneo tiene continuidad o si éste fue un bonito sueño de verano. Si es por la organización, por las gentes ... del circuito europeo y de Basozabal, el año que viene volverá a repetirse después del sobresaliente resultado obtenido, con grandes jugadores, meteorología inmejorable y alta respuesta de público.

De lo que no hay duda es que el torneo del circuito europeo Legends celebrado por primera vez en Gipuzkoa acaba con un ganador de quilates que deja inscrito su nombre en el palmarés con letras de oro.

El australiano Hend, de 52 años, llegó como número uno de la Orden del Mérito y se marcha afianzado en esa posición después de dar un total de 200 golpes en tres vueltas (-16), con récord del campo incluido en la jornada del sábado al entregar una tarjeta de 63 golpes, con tres eagles y cuatro birdies.

Ese vueltón le permitió dejar encarrilada la victoria a nada que no cometiera errores en la jornada de ayer. Los cinco birdies que consiguió ayer en los últimos nueve hoyos para una tarjeta de -5 cerraron cualquier resquicio a la sorpresa dejando sin opciones al brasileño Adilson Da Silva (-14) y al escocés Stephen Gallacher (-12), que partían ayer con una desventaja de tres y cuatro golpes, respectivamente. «Sabía que si hacía cuatro bajo par hoy (por ayer), les iba a ser muy difícil al resto de los jugadores cogerme», confesaba Hend. «Sabía que tenía que meter buenos putts y le doy todo el crédito a mi caddie que ha hecho un gran trabajo. Ha sido fantástico acabar así, con birdies en los hoyos 15, 16 y 17. Ganar es siempre fantástico y realmente difícil, pero he jugado mi mejor golf en estos días. Mi objetivo es jugar en el Champions Tour el año que viene, cada vez es más difícil y creo que este año puedo conseguir llegar si sigo jugando así».

Olazabal, de menos a más

El otro protagonista ha sido José María Olazabal, principal artífice del aterrizaje de este circuito en San Sebastián. Antes del inicio del torneo, el doble ganador del Masters de Augusta aventuraba en estas mismas páginas un ganador en Basozabal con un resultado final de entre -12 y -15 y no ha andado lejos.

Olazabal ha sido escalando posiciones hasta acabar decimoquinto, con 211 golpes, después de otra tarjeta de -4, igual que la del sábado, aunque ésta sin birdies. El hondarribiarra finaliza con un solo bogey –en el par cuatro del hoyo 2– en las dos últimas vueltas y nueve birdies, así que el balance solo puede ser positivo para quien ha estado lastrado por una lesión en el hombro que se produjo en uno de los últimos entrenamientos. «El jueves me tuve que retirar del Pro Am y he conseguido terminar el torneo –celebraba Olazabal–. El segundo día fue un buen día, hoy (por ayer) también, una buena vuelta sin errores. Para ser honestos tengo que decir que no ha sido bonito, pero las he luchado como un jabato y he conseguido hacer una buena vuelta. Han sido pocos putts porque no he jugado bien, he fallado un montón de greenes y al final he librado la vuelta sin hacer ningún bogey. En los primeros hoyos creo que he hecho prácticamente un putt en los cinco primeros hoyos, otro en el 7 y otro en el 9».

Finalizado este torneo, Olazabal se pondrá la camiseta de Europa para ejercer de vicecapitán del equipo de la Ryder en el torneo que se jugará del 23 al 28 en New York. «De lo que estoy más contento es de que hayamos podido traer un torneo de este calibre a Gipuzkoa. Hay un esfuerzo enorme de muchísima gente y la gente se ha llevado una grata sorpresa tanto del campo como de la organización».