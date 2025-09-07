Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Hend, con el trofeo de ganador, con autoridades y organizadores. Luz Norte Films
Golf

Hend, un gran ganador para Basozabal

Tras realizar el récord del campo en la jornada del sábado, el australiano gana el torneo del circuito europeo Legends en el que afianza su liderato

Álvaro Vicente

Domingo, 7 de septiembre 2025, 18:15

El tiempo dirá si el torneo tiene continuidad o si éste fue un bonito sueño de verano. Si es por la organización, por las gentes ... del circuito europeo y de Basozabal, el año que viene volverá a repetirse después del sobresaliente resultado obtenido, con grandes jugadores, meteorología inmejorable y alta respuesta de público.

