Hans Odriozola, una vez finalizada una manga en el campeonato que ganó en Taghazout (Marruecos). WSL

Hans Odriozola: «En la final solo pensaba: es esta ola o no habrá otra»

El surfista donostiarra ha conseguido en Taghazout su primera victoria en el circuito europeo junior

Nerea Pérez

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 06:41

A los 17 años, el donostiarra Hans Odriozola ha logrado en Taghazout (Marruecos) su primera victoria en el circuito europeo junior. Sin presión, sin la ... obligación de obtener un buen resultado y con la madurez de quien conoce bien el mar, quien fuera campeón del mundo ISA sub-16, convirtió el último minuto de la final en una demostración de temple y ambición.

