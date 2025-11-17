Hans Odriozola: «En la final solo pensaba: es esta ola o no habrá otra»

A los 17 años, el donostiarra Hans Odriozola ha logrado en Taghazout (Marruecos) su primera victoria en el circuito europeo junior. Sin presión, sin la ... obligación de obtener un buen resultado y con la madurez de quien conoce bien el mar, quien fuera campeón del mundo ISA sub-16, convirtió el último minuto de la final en una demostración de temple y ambición.

– ¿Qué le pasó por la cabeza en ese último minuto cuando logró la ola que le dio la victoria?

– Tenía la prioridad y sabía que no quedaba mucho más que esperar a que viniese una buena ola. Sabía que si aparecía esa ola decente tenía que surfearla bien sí o sí, así que cuando llegó la serie dejé pasar las dos primeras porque no tenían buena pinta y cogí la tercera. La vi y me dije: es ésta. No había más tiempo. Hice tres maniobras buenas y al terminar me salió toda la rabia. Llegué a la orilla y lo primero que vi fue a mi hermano, que estaba gritándome, sin saber todavía la puntuación definitiva. Cuando salió y me vi primero fue increíble.

– ¿Cómo explica esta victoria? El momento en el que le llega.

– Las dos primeras pruebas del circuito no me habían salido bien y otras no pude hacerlas porque coincidían con exámenes. Así que llegué al último campeonato sin presión. No tenía nada que perder. Era simplemente ir a surfear y competir contra los mejores. Y esa libertad, esa falta de presión, la noté muchísimo. Me sentí muy suelto, disfrutando, y creo que eso fue clave para surfear como lo hice.

– En el transcurso de las mangas compitió contra su hermano Kai. ¿Cómo gestiona esas emociones?

– No me gusta nada competir contra él. Con un amigo es diferente porque en el agua ya no somos amigos, pero con mi hermano es otra cosa ya que quieres pasar tú, pero también quieres que pase él. Lo paso fatal. De hecho, cuando acabé la manga no estaba ni contento porque sabía que él había perdido. Para mí fue casi como una derrota también.

– ¿Qué significa ganar este campeonato en Marruecos y poder compartirlo con su familia y amigos?

– Fue increíble. Tenía a todos mis amigos en la playa esperando la nota conmigo, y compartir ese momento con ellos fue muy especial. Y además estuvo mi madre, que pudo venir a Marruecos. Estuvo ayudándonos cada día con todo, con la comida… Tenerla allí me hizo muchísima ilusión. Me sentí muy acompañado en todo momento.

Mensaje a los jóvenes «Que sigan entrando al agua. Cada baño tiene que ser productivo, aunque sea solo un poco»

– ¿Muchos le vieron como la sorpresa del torneo?

– Yo no me vi así. Confiaba en que podía llegar lejos y podía ganar. En años anteriores ya había estado surfeando muy bien y sabía que tenía nivel para llegar a la final y pelear por el título. Puede ser que desde fuera me vieran como el que podía sorprender, porque estaban muy pendientes de quiénes se clasificaban y quiénes no, pero yo tenía confianza y muchas ganas de ganar, así que tampoco me sentía como un 'outsider'.

– ¿Hay alguna ola o momento del campeonato que sienta que cambió su mentalidad o le hizo creer que podía ganarlo?

– Sí, la primera manga fue un poco rara. Cogí una ola buena pero no la surfeé suelto del todo. En la segunda ya me quité esa presión y a partir de ahí me sentí como si estuviera en un baño libre, disfrutando. Mentalmente estaba muy bien, cogiendo olas buenas y surfeando cómodo. Creo que ahí empezó todo a fluir.

– Su surf en la final fue muy sólido y estratégico. ¿Tenía un plan de ola o simplemente se dejó llevar por las condiciones del mar?

– Me dejé llevar. No tenía un plan muy elaborado. Era lo mismo de las rondas anteriores: surfear lo mejor posible, disfrutar y coger olas que me dieran opciones de hacer nota.

– Después de este título, ¿cómo afronta el futuro? ¿Piensa ya en el campeonato del mundo o prefiere ir paso a paso?

– De momento no lo pienso demasiado porque este año no se ha podido dar. Pero este triunfo me da mucha motivación para hacer un buen ranking el año que viene y pelear por esas dos plazas que clasifican al Mundial. Tengo dos amigos que han clasificado este año y me inspiran mucho. Ojalá pueda estar donde están ellos, si no este año, el que viene. Mi objetivo es hacer el circuito completo, competir bien y estar peleando con los mejores para entrar ahí.

– ¿Qué le diría a los jóvenes surfistas que lo miran ahora como referencia y sueñan con llegar donde está?

– Que sigan entrando al agua con ganas. Cada baño tiene que ser productivo, aunque sea solo un poco. Y que no se frustren por los mayores que les quitan olas porque a mí me ha pasado y es fácil acabar perdiendo baños. Lo importante es mantenerse concentrado, aprovechar cada sesión y sacar algo de cada baño para mejorar.