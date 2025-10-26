Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores del Txuri celebran su victoria ante el Jaca
Hockey hielo

Gran victoria del Txuri Urdin ante el líder Jaca

Los de Tito Marcelino logran un importante triunfo en casa para seguir en los puestos de cabeza (2-1)

L. O.

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:07

Comenta

El Txuri Urdin logró este sábado una importante victoria ante el líder Jaca (2-1) en un encuentro disputado en el Palacio de Hielo de Donostia.

Los goles locales llegaron de la mano de Alonso y del finlandés Perttu Aho, que pusieron al equipo donostiarra en ventaja en los primeros cuatro minutos del encuentro. A pesar de un inicio prometedor con ese 2-0, el Jaca logró acortar distancias a falta de diez minutos para el pitido final, lo que mantuvo la tensión sobre el hielo hasta el último segundo. Fue un encuentro en el que ambos porteros tuvieron trabajo. Especialmente el guardameta finlandés del Txuri Urdin, que detuvo 35 de los 36 disparos de los visitantes.

Con este triunfo ante el líder, el Txuri Urdin refuerza sus opciones de entrar en el playoff por el título. El próximo sábado los donostiarras se medirán al CH Madrid.

Victoria del equipo femenino

Por su parte, el equipo femenino del Txuri Urdin se impuso con claridad al Jaca por 5-1 en el partido disputado también este sábado en el Palacio del Hielo de Donostia reafirmando su buen juego. Las donostiarras dominaron el partido de principio a fin, mostrando un juego sólido y eficaz. Este triunfo, que les vale para ser terceras, refuerza sus aspiraciones a estar lo más cerca de la cabeza. El próximo partido será el 22 de noviembre frente al CH Tartalo.

