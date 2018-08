Golf Otaegui: «Ha sido una gran experiencia» Adrián Otaegui ejecuta uno de sus golpes en el PGA Championship. / REUTERS Otaegui acaba «satisfecho» su participación en el PGA Championship, su primer 'major' EL DIARIO VASCO SAN LUIS. Lunes, 13 agosto 2018, 06:52

Adrián Otaegui cerró ayer su participación en su primer 'major', el PGA Championship disputado en el Bellerive Country Club de San Luis (EE UU), entregando una última tarjeta con 72 golpes, dos sobre el par. No fue su mejor vuelta al campo, ya que en la segunda había firmado 67 golpes (-3) y en la tercera 69 (-1), pero tampoco la peor, pues la primera vuelta la terminó con 73 (+3). Su puesto no pasará a los anales de la historia, pero sí el gran éxito que supuso para él haber pasado el corte tras la segunda vuelta y, también, el hecho de haber competido en un 'major'.

A la hora de valorar su participación en San Luis, Otaegui comentaba nada más terminar el recorrido que «ha sido una buena muy experiencia. He aprendido cosas y he disfrutado mucho durante toda la semana. Aunque también es verdad que no me voy muy contento por cómo he jugado porque no me he encontrado cómodo del todo ningún día de la semana. El viernes, por ejemplo, hice muchos birdies, pero también he fallado muchos golpes. La satisfacción no es plena, pero estoy contento por haber jugado mi primer 'major'».

Cuestionado por la diferencias que ha encontrado entre el torneo que acaba de disputar o cualquier otro, narraba que «la diferencia está en lo que cada uno se meta en la cabeza. Yo he intentando jugar como en cualquier otro torneo y creo que mentalmente he estado bien». Y también destaca del PGA Championship que «físicamente ha sido duro por el calor. Los últimos hoyos ha costado pegar bolas porque llegaba con el polo calado. He tenido que alimentarme y beber bien durante cada vuelta. Aunque el campo ha estado muy parecido todos los días, bastante pesado, la bola no se quedaba con barro ni nada parecido. Jugando bien, es un campo en el que se pueden hacer birdies porque los green están blandos y se podía tirar a bandera».

«Ahora descansaré dos semanas y luego quiero seguir creciendo en el ranking mundial»

Con lo que también se queda es con la satisfacción de contentar a los fans más pequeños firmando multitud de guantes. «Me gusta cuidar a los niños. Me acuerdo que me hacía ilusión que me firmaran autógrafos y cuando he terminado he dado todo lo que tenía en la bolsa».

Próximos objetivos

Una vez completado el recorrido del Bellerive Country Club de San Luis, Otaegui piensa en sus próximos objetivos, pero también en tomar algo de aire. «Las dos próximas semanas me las voy a tomar de descanso y luego competiré en Dinamarca, Suiza y Holanda. En cada torneo que juegue intentaré estar en la pomada, pelear o tener opciones de victoria y volver a sentirme bien en el campo como en semanas atrás. Obviamente, también me gustaría seguir creciendo en el ranking mundial y en el 'Race to Dubai', que todavía queda mucho. Quiero terminar en todo lo más arriba posible».

Oro de España en el Europeo

El equipo formado por el madrileño Pedro Oriol y el granadino Scott Fernández consiguió ayer la medalla de oro en el Europeo de golf que se ha disputado en el Gleneagles PGA Centenary de Glasgow (Escocia). La pareja se impuso en el duelo por el oro, disputado en la modalidad 'foursomes' (golpes alternos) al equipo islandés.