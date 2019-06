Boxeo El 'Gordito' que pega como una mula Andy Ruiz, que de niño sufrió acoso por sobrepeso, arrebató a Joshua sus tres títulos del peso pesado con un inesperado k.o. en el séptimo asalto en Nueva York ENRIQUE ECHAVARREN Martes, 4 junio 2019, 09:15

Madison Square Garden. Nueva York. El templo del boxeo. Sábado por la noche. Velada histórica. Lleno hasta la bandera, 20.201 espectadores, la mayoría seguidores ingleses. Y entre ellos, el raider donostiarra Lucas Eguibar, campeón de la Copa del Mundo de snowboard cross y diploma olímpico junto a su amigo el jugador del Bayern Munich y ex de Athletic y Osasuna, Javi Martínez. La reventa, por las nubes. En una esquina del cuadrilátero el británico Anthony Joshua, que cruzaba por primera vez el Atlántico para pelear en Estados Unidos tras numerosos ofrecimientos. El púgil de Watford, de 29 años, se presentaba invicto tras 22 combates, 21 de ellos concluidos por la vía del cloroformo. En la otra, Andy Ruiz junior, californiano de origen mexicano, también de 29 años, y con un palmarés de 32 victorias, 22 por k.o. y una sola derrota, a los puntos ante el neozelandés Joseph Parker. Se le presentaba la segunda oportunidad de optar al cetro mundial. En juego, los tres cinturones del peso pesado avalados por la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Ruiz, que participó en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 defendiendo la bandera de México, país de sus padres, no contaba prácticamente para nadie. Solo él confiaba en sus posibilidades. «Quiero entrar en la historia, por México», dijo antes del combate. Las apuestas estaban claramente en su contra -31 a 1-. La pelea se presentaba desigual, incluso desde el pesaje. Ruiz dio en la báscula 121 kilogramos por 113 su rival. Apodado 'The Destroyer', el destructor, que come Snickers -chocolatinas- tiene un físico que se parece más a un luchador que a un boxeador. Nada que ver con el fibroso Joshua. Se burlaban de él en el colegio siendo un niño por su sobrepeso. «Eres demasiado grande, demasiado gordo para estar en el escenario», le repetían una y otra vez sus compañeros de estudios.

«Rechoncho, pero rápido»

«Soy rechoncho y corto, pero rápido como un rayo». Ese fue el mensaje subliminal que le envió Ruiz al entorno de Joshua en las horas previas al combate. Dicho y hecho. Los dos primeros asaltos fueron de tanteo, pero en el tercero Joshua mandó a la lona a Ruiz. Pero el púgil californiano se rehizo y derribó en dos ocasiones al británico antes de que sonase la campana. El castigo se repitió en el séptimo, donde Ruiz volvió a mandar al piso a Joshua en dos ocasiones. Ya no pudo levantarse y el árbitro detuvo la pelea y proclamó campeón por k.o a Andy Ruiz.

«Quiero dar las gracias a Dios por darme esta victoria que parecía imposible. Me siento tan bien... Por esto he estado soñando y he trabajado tan duro. No puedo creerme que haya hecho mis sueños realidad. El cielo es el límite, baby», declaró Ruiz tras convertirse en el primer boxeador de origen mexicano en ganar un título mundial del peso pesado. Otros compatriotas como Chris Arreola, Eric Molina o Manuel Ramos se quedaron en el camino. Ya está anunciada la revancha, que tendrá lugar en el Reino Unido a finales de año, según señaló el promotor Eddie Hearn al acabar el combate.