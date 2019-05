CABALLOS 'Goneril' amenaza gala en el Oaks español I. ARRUTI Domingo, 26 mayo 2019, 08:43

El premio Beamonte, Oaks español, es la prueba principal hoy en La Zarzuela (11.30). La francesa 'Goneril' es la favorita junto a su compatriota 'Virka'. 'New Bareliere', 'Andia' y 'Eibory' encabezan la representación nacional. El otro punto de interés es el premio Nertal. Reúne a parte de la élite sobre la milla como 'Noray', 'Cefiro', 'Oriental', 'Doctor Oscar' o 'Another Day of Sun'.