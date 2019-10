Más deportes El golf copia al tenis en Madrid Rahm, que ayer jugó un Pro-am con el alcalde de Madrid, espera su turno en el Club de Campo con el barrio de Moncloa a su espalda. El Open de España, que arranca hoy con Olazabal y Otaegui en liza, pretende situar a la capital en parada obligada de los mejores ÁLVARO VICENTE Jueves, 3 octubre 2019, 07:32

José María Olazabal y Adrián Otaegui son los dos guipuzcoanos en liza en el Open de España, que comienza hoy y se alarga hasta el domingo en el Club de Campo Villa de Madrid. Con una inversión de cinco millones de euros, valiéndose de la experiencia organizativa del Mutua Madrid Open de tenis, del conocimiento de la ciudad y de la confianza de sus principales socios, la promotora Madrid Trophy Promotion ha decidido reconstruir el Abierto de España.

El renombrado Mutuactivos Open de España, de hecho, 'copia' la imagen visual del torneo de tenis, con el que tiene socios comunes. Mutua Madrileña y Ecovidrio dan ahora el salto al golf de la mano de Gerard Tsobanian. El impulsor del Mutua Madrid Open pretende imitar el modelo del tenis para «hacer las cosas bien desde el principio», en la primera incursión de la empresa que dirige, Madrid Trophy Promotion, en el mundo del golf. Por de pronto, en el Club de Campo hay más carpas VIP que en ningún otro torneo de golf de alta competición en España. Es una de las patas sobre las que pretende crecer el torneo.

El vizcaíno Jon Rahm, número cinco del mundo, encabeza junto a Sergio García y Rafa Cabrera Bello el cartel de un torneo que repartirá 1,5 millones de euros en premios, todavía muy lejos de los campeonatos más suculentos, aquellos capaces de animar a los mejores golfistas del mundo, los que compiten en el circuito estadounidense, a jugar en Europa.

El grupo Mutua Madrileña, a través de Mutuactivos, emerge ahora como principal patrocinador de un evento que confía en poder reunir año tras año a los mejores golfistas del mundo. «Para mí, eso es lo más importante. Es mi filosofía y trabajaremos en esa dirección. Lo interesante para los aficionados son los nombres, los grandes campeones», remarcó Gerard Tsobanian en la presentación del torneo. Su «intención es hacer crecer» el certamen, pero no es prioritario para él obtener la categoría de Rolex Series. «Eso no garantiza que vengan los mejores jugadores, porque no obliga a los mejores jugadores a participar. Es, en mi juicio, un fallo del European Tour porque pone mucho dinero en la mesa de premios y, sin embargo, no vienen los mejores», sostiene. No lo dice, pero el camino que pretende trazar es atraer a los mejores con cantidades fijas. Su objetivo es llevar a Madrid a Tiger Woods.

Por el momento la nómina internacional es más bien pobre. Se cuenta con la presencia del chino Haotong Li, un top 50 mundial; el irlandés Paul Dunne, los estadounidenses Julian Suri y David Lipsky; Ross Fisher, cinco veces ganador del Tour Europeo, y uno de los mayores pegadores del circuito, el belga Nicolas Colsaerts.

Olazabal, que dice estar jugando «mal», compartirá partido hoy a partir de las 9.20 horas con Pablo Larrazábal y Andrea Pavan. Otaegui saldrá con Fisher y Lipsky a las 14.10 horas. El donostiarra viene de hacer 64 golpes (-8) en el recorrido de Kingsbarns, donde no fue capaz de darle continuidad después.

El torneo de Madrid se podrá seguir en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Golf y en abierto en Andalucía TV.