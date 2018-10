Rugby | EE UU - Samoa, en Anoeta Gary Gold, experiencia para crecer El sudafricano dirige a Estados Unidos después de entrenar al máximo nivel en su país, Japón e Inglaterra. Por primera vez en su historia, Estados Unidos ha ganado este año a Escocia por 30-29 BENITO URRABURU SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 octubre 2018, 07:50

El que la sigue, la consigue. Y parece que el rugby de Estados Unidos está creciendo de una forma importante y no parece que ese crecimiento vaya a parar. Una vez analizadas las circunstancias que le rodean habría que pensar todo lo contrario.

El neozelandés John Mitchell ya no dirige los destinos de Estados Unidos (él era entrenador cuando jugaron contra Tonga hace dos años en Donostia). Desde principios de este año, el responsable del equipo es el sudafricano Gary Gold, un trotamundos de este deporte que ha conseguido que Estados Unidos, por primera vez en su historia, consiguiera ganar a Escocia por 30-29 esta temporada.

Lo hicieron en el BBVA Stadium de Houston, en el mes de junio. Los americanos habían perdido en las cinco últimas ocasiones en que se habían enfrentado a ellos. Era su primera victoria ante un quince de primer nivel desde que en los Juegos de París en 1924 vencieron a Francia.

Acercarse a los grandes. Algo histórico para un país que fue campeón olímpico en 1920 y 1924, que ha conseguido ganar una vez en su historia a Francia, Tonga, Fiyi y ahora Escocia, y que busca el acercarse a países de más nivel como Argentina o Gales. Rusia, Canadá o Rumanía los tiene a tiro.

Estados Unidos ha estado en todos los Campeonatos del Mundo que se han disputado, menos en uno, lo que para un país con 110.000 fichas de jugadores no está nada mal.

Para seguir creciendo han apostado por la experiencia que les puede aportar el sudafricano Gary Gold, que lleva una trayectoria inmaculada con Estados Unidos y no la quiere romper el 10 de noviembre en el estadio de Anoeta, en San Sebastián frente a Samoa. De momento no ha perdido ninguno de los encuentros en los que ha dirigido a las 'águilas'.

Eso sí, el rival de más nivel que ha tenido ha sido Escocia. Argentina XV, Uruguay, Chile o Canadá son más asequibles para ellos y les vencen habitualmente.

Un proyecto sólido. ¿Por qué decimos que el rugby está en auge en Estados Unidos? Hay varias razones que invitan a pensar en ello y no sólo por esa victoria.

Crearon una liga profesional hace unos años con seis equipos que fracasó, en la que se juntaron muchos jugadores veteranos que no lograron enganchar a los aficionados. Como aquella no funcionó han formado otra, y esta sí parece que va hacia delante. El actual campeón del país es el equipo de Jacksonville Acemen y el club que más ligas ha conseguido en toda su historia es el Philadelphia Fight. Ahora mismo hay tres conferencias con siete equipos en la del norte, cuatro en la del sur, además de otros ocho equipos en zonas de crecimiento de este deporte.

La mayoría de los jugadores de la selección juegan en Estados Unidos, por lo que pueden disponer de ellos sin tener que estar pendientes de los largos viajes entre Europa y América, lo que les permite realizar entrenamientos de más calidad.

Inversores extranjeros. Ya comentamos que el rumor es que un equipo americano podría integrar el Super XV, el mejor torneo del mundo, aunque no parece algo factible a corto plazo. Otro dato significativo es que quien fuera director general del Stade Français hasta el año pasado, Pierre Arnald, ha recalado en el equipo de Nueva York, donde ha invertido 800.000 euros para tratar de lanzar ese club y convertirlo, junto a otros accionistas, en bandera del rugby de Estados Unidos.

Para darle un nuevo impulso al rugby americano tienen como máximo responsable a Gary Gold, un sudafricano de 51 años de edad que ha trabajado con equipos de primer nivel en muchos lugares del mundo.

Quizá su período más llamativo lo tuvo en Sudáfrica, primero como segundo entrenador en la Western Province, durante dos años, y luego como máximo responsable de ese equipo entre 2005 y 2007, antes de recalar en el equipo nacional de Sudáfrica, los 'Springbooks', entre 2008 y 2011.

Estados Unidos, en el Americas Rugby Championship.

Para entrenar en su país tuvo que romper el contrato que tenía con el London Irish inglés, que aceptó liberarle para que pudiese entrenar a los delanteros de esa provincia. Las cosas no le fueron bien a nivel deportivo a la Western y los máximos responsables del club acabaron nombrándole como máximo responsable del equipo en julio de 2007.

Inglaterra, su base. Precisamente su trabajo con delanteras muy físicas en Sudáfrica le permitió adquirir un método de trabajo que en Estados Unidos parece que está cuajando puesto que en ese sector han mostrado una mejoría importante. Eso sí, ante rivales más o menos asequibles, salvo Escocia, que tampoco jugó con sus mejores jugadores.

Tampoco como primer entrenador le fueron las cosas muy bien en la Western y acabó, como hemos dicho, en el equipo nacional de Sudáfrica, también como entrenador de delanteros.

Con los 'Springbooks' fue entrenador asistente de Peter de Villiers, otro de los nombres ilustres del rugby de Sudáfrica desde 2008 hasta el final de la Copa del Mundo de 2011.

Fue una época exitosa puesto que consiguieron ganar a todas las naciones del máximo nivel de rugby mundial y, lo más importante, derrotaron en tres ocasiones a los All Blacks durante el Torneo de las Tres Naciones de 2009.

También trabajó como asistente en la gira de los Lions británicos en 2009, en la que obtuvieron dos victorias, en tres encuentros. Desde 1980 era algo no habían logrado los sudafricanos.

Derrota cruel. Perdió su trabajo después de que Sudáfrica quedase eliminada los cuartos de final de la Copa Mundial de Rugby 2011 por Australia, que les ganó 11-9. Quien le había nombrado su ayudante, Peter de Villiers, renunció en la misma rueda de prensa posterior al partido y poco después le siguieron todos sus ayudantes.

Con el bagaje conseguido en Sudáfrica, con un rugby que entonces se basaba en la fuerza física, en unas delanteras temibles, con un método de trabajo muy espartano, trabajo no le iba a faltar a Gold... sobre todo fuera de Sudáfrica.

En la temporada 2015 volvería a Inglaterra, donde había comenzado su periplo como entrenador con los London Irish, en 2001. Un periodo de tiempo que llegaría hasta 2008 cuando le llamó Sudáfrica. Cuando llegó Gold, el primer entrenador del London Irish era su compatriota Brendan Venter. Quedaron cuartos en la Premier Ligue. Consiguieron buenos resultados y estaban tranquilos en el club, pero su segunda temporada no sería buena.

Venter terminaría dejando el equipo y Gold pasaría a ser primer entrenador, una constante en muchos de los clubes con los que ha trabajado: comenzar como segundo y acabar asumiendo el mando.

No logró romper su racha negativa. Sus dos primeros años como primer entrenador fueron buenos con este grupo y acabó dejándolo. Un traspiés que no le impediría terminar en Sudáfrica, como hemos comentado, de donde volvería a Inglaterra, para dirigir al Newcastle Falcons. Él y Mike Ford cogieron un grupo que estaba en la zona de descenso de la Aviva Premiership en plena temporada, Gold como primer entrenador y Ford como entrenador de la defensa. No pudieron evitar su descenso.

Aventura en Japón. Los 'fracasos' como entrenador que tuvo no impidieron que le llamase Bath. Se acopló muy bien a los equipos ingleses que tenían en esa época un juego con un cierto parecido al de Sudáfrica, de mucha fuerza y un modelo táctico un poco aburrido, con delanteros muy pesados y unas líneas de tres cuartos metidas en las misma mecánica, buscando el choque constantemente. Un rugby de aplastamiento.

Tampoco consiguió victorias, lo que no impidió que le nombraran director de rugby de Bath, con Ford como entrenador jefe. Después de siete partidos acabaría abandonando el club. Estuvo cierto tiempo fuera del rugby hasta que recaló en Japón, en el equipo Kobelco Steelers como máximo responsable. No lo hizo mal, pero tampoco brilló.

No parece Gary Gold un hombre al que le guste estar mucho tiempo en el mismo sitio. Al menos eso dice su trayectoria. Es un poco culo inquieto.

Super rugby. De nuevo consiguió un puesto importante, entrenador jefe de los Sharks en el Super Rugby, una de las franquicias de Sudáfrica en este torneo.

Había renunciado a entrenarles Jake White, quien había colocado a los Sharks en las semifinales del Super Rugby en 2014. En la temporada 2016 fue octavo con los Sharks en el Super Rugby.

Su último destino antes de recalar en Estados Unidos fue con los Worcester Warriors, donde llegó como director general de rugby. Salvó al equipo en su primera temporada de bajar de categoría y el club contaba con él pero decidió marcharse antes de tiempo.

Se comprometió con EE UU, con quien, como hemos dicho, han logrado buenos resultados. En su primer partido al frente del equipo ganaron a Argentina XV (el segundo equipo de los Pumas), por 17-10. Luego se impondrían a Canadá por 29-10 y más tarde a Chile por e 45-13. También ganarían a Brasil 45-16, luego a Uruguay en Montevideo por 61-19.

En verano vencerían a Rusia, por 62-13, pero sobre todo lo que ha quedado es su triunfo sobre Escocia por 30-29.

Una trayectoria inmaculada en la que aparece Samoa, que está a otro nivel, mucho más alto que todos esos quinces.

Ganar a los samoanos sería un punto de inflexión muy importante para el rugby americano y para un entrenador que puede darle una metodología y un salto de calidad a un país que está en el punto de mira del World Rugby para que se convierta en una potencia mundial, aunque para que eso se logre harán falta varios años.

Hace falta comprobar, y San Sebastián será una buena ocasión para ello, si Gary Gold alarga mucho su trabajo en tierras americanas o si decide buscar nuevos retos deportivos y personales, en un entrenador muy inquieto en su trabajo. Por lo menos hasta la Copa del Mundo de Japón está asegurada su presencia con las 'águilas'.