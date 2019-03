Rugby Gales supera a Irlanda y conquista el Seis Naciones, el Grand Slam y la Triple Corona J.A.P SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 marzo 2019, 09:29

Tal y como atronó 'La tierra de mis padres', el himno galés, antes del partido decisivo ante Irlanda de la última jornada del Seis Naciones, los galeses s no podían fallar. Y no lo hicieron. Quien lo escuchó ayer en el Principality Stadium de Cardiff nunca lo olvidará. Ante 75.000 espectadores y bajo una incesante lluvia, Gales superó a los irlandeses por 25-7 y se apuntó el Seis Naciones. Es el título número 27, el decimosegundo Grand Slam y la vigésima Triple Corona. Los dragones suman catorce triunfos seguidos, no pierden desde el 24 de febrero de 2018 en Irlanda y piensan ya en el Mundial de Japón.

Gales llegó al descanso con ventaja de 16-0. Y así siguió hasta el 25-0. Anscombe fue el hombre del partido gracias a sus veinta puntos ante una Irlanda que tiró de orgullo. Anotó siete tantos en la última jugada con un ensayo de Larmour transformado por Cardiff.

Clasificación Final : 1 Gales 20 2 Inglaterra 18 3 Irlanda 14 4 Francia 10 5 Escocia 9 6 Italia 0

Inglaterra y Escocia brindaron un magnífico espectáculo en Twickenham con la Calcuta Cup en juego. Empataron a 38, pero la copa se la llevan los escoceses al haber ganado el año pasado en Murrayfield. Italia volvió a llevarse la cuchara de madera al perder ante Francia por 14-25.