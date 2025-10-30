La natación guipuzcoana entrega sus premios de fin de temporada

La Federación Guipuzcoana de Natación celebró anoche en la Kirol Etxea de Donostia su gala anual de fin de temporada en la que se hizo ... entrega de los premios a los deportistas más destacados en el curso 2024/25 y en la que fue presentada la nueva junta directiva con el donostiarra Mikel Samsó como nuevo presidente. El salón de actos se quedó pequeño para para acoger a todos los deportistas, familiares y técnicos que se acercaron a la cita.

La GIF quiso hacer una mención especial a Nahia Garrido, Nahia Zudaire e Iñigo Llopis, los tres deportistas que han llevando el nombre de la natación guipuzcoana a nivel internacional con sus destacadas actuaciones esta pasada temporada logrando subir al podio en citas europeas y mundiales.

La urretxuarra Nahia Garrido, que logró la medalla de plata en 200 espalda en el Campeonato de Europa Junior de verano, no pudo acudir a la gala a recibir su premio debido a sus compromisos en el centro de alto rendimiento de la Blume en Madrid, donde entrena por tercera temporada consecutiva.

Nahia Zudaire e Iñigo Llopis por su parte recibieron su galardon por su destacado rendicmiento en el Mundial de Natación Adaptada celebrado en Singapur el pasado mes de septiembre. Zudaire fue medalla de oro en el relevo de 4x100 estilos mixto y bronce en 400 libre y 100 braza mientras que Llopis logró el oro en 100 espalda con récord de España incluido y formó parte también del relevo campeón de 4x100 estilos mixto.

También recibió un premio especial y muy emocionante la donostiarra Amaya Cendoya que, tras toda una vida dedicada a la natación y rindiendo a un muy alto nivel con récords absolutos vascos y varios podios a nivel nacional, decidía al finalizar la temporada pasada dar un paso al lado y dejar la competición de alto rendimiento. .

Los técnicos Mikel Mangas y Maitane Zubeldia fueron los encargados de dar los premios a los deportistas que realizaron en el curso pasado récords de Gipuzkoa tanto a nivel absoluto como de edades. Pasaron por el estrado los nadadores Julen Eizagirre, Martin Agirrezabalaga, Jon Txapartegi, Markel Sánchez, Matías Herrera, Oihan Cabanes, Pablo Cerro, Iñaki García, Oier Eizaguirre, Mattin Zubeldia y Asier Iguiñiz y las nadadoras Ana Veloz, Xarma Beraiz, Malen Ezama, Paula Calvo, Malen Zubeldia, Ilargi Sarria, Jucal Cuñado, Nahia Garrido, Maider Redin, Ainhoa Martín y Petra Bisa.

La Federación quiso además tener un detalle con todos los nadadores y nadadoras que lograron una medalla a nivel nacional. Fueron galardonados: Illes Kocsis, Alba Montoto, Julen Eizaguirre, Jon Txapategui, Matias Herrera, Udane Ayestarán, Malen Zubeldia, Paula Calvo, Ekain Francisco, Ilargi Sarria, Mattin Zubeldia, Nahia Garrido, Asier Iguiñiz, Maider Redin y Amaia Cendoya.

No podían olvidarse de las demás disciplinas que engloba la Federación Guipuzcoana de Natación por lo que hubo entrega de una txapela a las componentes del CN Easwim por ser Campeonas de la Liga Guipuzcoana escolar mixta de Natación Artística. También subieron al estrado los ganadores de la Liga Guipuzcoana escolar mixta de Waterpolo. Recibió la txapela de campeón el club Urgara y trofeos por segundo y tercer clasificado los clubes Urbat y CW Donostia Urdina.