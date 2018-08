Herri Kirolak Gabirondo, tricampeón de Euskadi de segalaris El de Urnieta revalida el título de segalaris por delante de Etxeberria y le dedica el triunfo a Mikel Garaialde IÑIGO GOÑI Asteasu Domingo, 5 agosto 2018, 21:11

«Hace tres años gané la txapela gracias a ti y hoy he vuelto a ganar por las fuerzas que me has dado. Te quiero mucho y gracias por todo, amigo». Entre lágrimas, Julen Gabirondo dedicó su tercer Campeonato de Euskadi a su amigo y compañero de fatigas Mikel Garaialde, fallecido a los 29 años el sábado al no superar un cáncer que le sobrevino precisamente hace más de tres años. Había sido finalista del Campeonato de Euskadi en Leitza en 2014 y al año siguiente cuando Gabirondo ganó su primera txapela, en 2015, ya estaba convaleciente. Aquel día, Gabirondo dedicó su primera txapela a su gran amigo Mikel para darle fuerzas en la recuperación. Ayer, tras la victoria de Gabirondo, el segalari de Urnieta no paraba de dar las gracias a todos sus amigos, familiares y a los que le aplaudían tras terminar su excelente trabajo.

Quedaba por saber los pesos de la hierba cortada en la campa del caserío Sarobe de Asteasu, pero ya se intuía que la txapela viajaba a Urnieta. Julen Etxeberria era el favorito viendo cómo transcurría la temporada, pero el vigente campeón sacó fuerzas de flaqueza, buscó la motivación cada vez que respiraba, miraba hacia el cielo y tuvo esa energía extra para obtener el título.

El campeón cortó 2.571 kilos, con dos penalizaciones de 40 kilos. Etxeberria era subcampeón con 2.434,5 kilos y tres penalizaciones de 60 kilos. Tercero se clasificó Andoni Goikoetxea con 2.218,5 kilos, con una penalización, y cerraba la clasificación Igor Esnaola con 2.171 kilos.

Destacados desde el inicio

La campa del barrio Andazarrate presentaba un aspecto extraordinario, con las parcelas bien separadas y ordenadas, pero el calor era sofocante.

Desde la primera fila de la primera parcela se distanciaron Gabirondo y Etxeberria. Goikoetxea y Esnaola no podían seguir ese ritmo. Los dos favoritos cortaban al unísono. Ambos terminaron la primera parcela al mismo tiempo, aunque a Gabirondo le costaba respirar y los descansos eran más largos que en el caso del de Amasa. Aunque bien es cierto que eso significaba que Gabirondo llevaba un ritmo de golpes un poco mejor. La sega tiene innumerables variantes y la incertidumbre es uno de sus encantos. Se ve cómo están cortando y quién lo va haciendo más rápido, pero no se ven los kilos. Y eso lo hace todavía más emocionante.

El campeón, a más

En la tercera parcela, la final tuvo un cambio y fue la recuperación de Julen Gabirondo. En su rostro se notó que había dado vuelta al cuerpo y ya no tenía esos parones para poder respirar. Cada vez se sentía más ligero y sacó las primeras ventajas. En la cuarta parcela, Etxeberria seguía a buen ritmo pero su máximo rival estaba fuerte e iba a más. La renta ya era de algo más de media fila e iba 35-40 segundos por detrás. Gabirondo pudo cortar hasta una sexta y comenzó la séptima antes de que los jueces dieran el pitido final.

Los equipos tenían diez minutos para terminar de recoger la hierba y pesar los fardos, pero la sospecha general era que el de Urnieta era el campeón. Los jueces lo oficializaron enseguida. Las emociones que estaban a flor de piel se soltaron y Julen miraba hacia el cielo. La final tuvo otra noticia destacada y que se sabía antes de empezar la final. Igor Esnaola, campeón en 2013, 2014 y 2016 confirmaba su retirada. «Ha sido una trayectoria corta pero muy bonita». Dio gracias a sus ayudantes Alatzne Esnaola y Xanti Aizpurua. Sus problemas físicos nos dejan sin uno de los mejores segalaris de los últimos tiempos.

También hay que destacar la labor de Goikoetxea. Después de varios años de ausencia, ha vuelto a un enorme nivel. Su tercer puesto es una victoria personal y la confirmación de su categoría como segalari.

Clasificación

1.- Julen Gabirondo: 2.571 kilos

2.- Jokin Etxebarria: 2.434,5 kilos

3.- Andoni Goikoetxea: 2.216,5 kilos

4.- Igor Esnaola: 2.171 kilos