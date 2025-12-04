Francia prohíbe fumar en todas sus pistas de esquí y remontes

A. V. Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:16 Comenta Compartir

Salvo excepciones, todas las estaciones se pondrán ya en marcha entre mañana viernes y el sábado con espesores importantes. La novedad es que en las estaciones francesas se prohíbe fumar en todas sus pistas de esquí, así como en remontes, colas de espera y accesos a las estaciones. La norma entrará en vigor esta temporada y forma parte de un plan nacional destinado a reducir el consumo, proteger a los menores y frenar la contaminación de parajes naturales. Las únicas zonas que se libran son las áreas urbanas de los resorts.

El 1 de julio entró en vigor el nuevo decreto antitabaco en Francia, que extiende las restricciones de consumo de cigarrillos a numerosos espacios públicos al aire libre. Esta nueva regulación afecta a todas las estaciones de esquí del país visitadas cada año por cientos de guipuzcoanos, desde los Alpes hasta los Pirineos, y prácticamente prohibe fumar en cualquier escenario relacionado con la nieve: pistas de esquí, telesillas, telecabinas y cualquier tipo de remonte mecánico, filas de espera y áreas de embarque.

La Pierre Saint-Martin y Gourette estrenan ya la temporada, y en Altos Pirineos abrirán Cauterets, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz Ardiden, Peyragudes, Piau-Engaly y Saint-Lary.

64 kilómetros esquiables en Aragón

En Aragón, Astún-Candanchú abre con 64 kilómetros esquiables y espesores entre 35 y 85 centímetros de nieve polvo.

En Formigal-Panticosa se podrán esquiar 77 kilómetros con espesores de entre 20 y 60 centímetros, mientras que en Cerler, con nieve polvo-dura habrá máximos de 40 centímetros en 6 kilómetros esquiables.

En el Pirineo catalán, de los 171 kilómetros esquiables en Baqueira Beret, se podrá esquiar en 105.