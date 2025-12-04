Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un telesilla en la estación de esquí Pic du Midi.
Deportes de invierno

Francia prohíbe fumar en todas sus pistas de esquí y remontes

La apertura de la campaña de esquí, entre mañana viernes y el sábado, llega con novedades importantes, sobre todo en el país galo

A. V.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:16

Comenta

Salvo excepciones, todas las estaciones se pondrán ya en marcha entre mañana viernes y el sábado con espesores importantes. La novedad es que en las estaciones francesas se prohíbe fumar en todas sus pistas de esquí, así como en remontes, colas de espera y accesos a las estaciones. La norma entrará en vigor esta temporada y forma parte de un plan nacional destinado a reducir el consumo, proteger a los menores y frenar la contaminación de parajes naturales. Las únicas zonas que se libran son las áreas urbanas de los resorts.

El 1 de julio entró en vigor el nuevo decreto antitabaco en Francia, que extiende las restricciones de consumo de cigarrillos a numerosos espacios públicos al aire libre. Esta nueva regulación afecta a todas las estaciones de esquí del país visitadas cada año por cientos de guipuzcoanos, desde los Alpes hasta los Pirineos, y prácticamente prohibe fumar en cualquier escenario relacionado con la nieve: pistas de esquí, telesillas, telecabinas y cualquier tipo de remonte mecánico, filas de espera y áreas de embarque.

La Pierre Saint-Martin y Gourette estrenan ya la temporada, y en Altos Pirineos abrirán Cauterets, Grand Tourmalet, Pic du Midi, Luz Ardiden, Peyragudes, Piau-Engaly y Saint-Lary.

64 kilómetros esquiables en Aragón

En Aragón, Astún-Candanchú abre con 64 kilómetros esquiables y espesores entre 35 y 85 centímetros de nieve polvo.

En Formigal-Panticosa se podrán esquiar 77 kilómetros con espesores de entre 20 y 60 centímetros, mientras que en Cerler, con nieve polvo-dura habrá máximos de 40 centímetros en 6 kilómetros esquiables.

En el Pirineo catalán, de los 171 kilómetros esquiables en Baqueira Beret, se podrá esquiar en 105.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La OMS insta a democratizar Ozempic
  2. 2

    El enorme vacío en el asiento de Ane en Anoeta
  3. 3 El restaurante de San Sebastián que tiene la mejor merluza pese a la nota más baja de Alberto Chicote
  4. 4 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  5. 5 La joven migrante de 22 años que gana más de 5.000 euros al mes: «No volvería a trabajar por un sueldo de 1.000 euros»
  6. 6 Marisel Orozco, la propietaria de una pastelería en San Sebastián con tartas sin gluten, sin azúcar y sin lactosa
  7. 7 «Nos llenáis la selección de negras y aun así perdéis», las Guerreras explotan tras los insultos racistas recibidos en redes
  8. 8

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  9. 9

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  10. 10

    El consorcio vasco gana la puja a los grandes fondos para comprar la antigua Ibermática

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Francia prohíbe fumar en todas sus pistas de esquí y remontes

Francia prohíbe fumar en todas sus pistas de esquí y remontes