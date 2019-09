Stand up padel La final de Euskadi, el 5 de octubre en Orio DV Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:20

La final de Euskadi de SUP Race, Stand Up Padel, se celebrará el próximo sábado 5 de octubre en Gipuzkoa, concretamente en Orio por tercer año consecutivo. Con la Gipuzkoako Surf Federazioa como organizadora, la prueba oriotarra es hasta el momento la que ha tenido mayor número de participantes en la categoría Stand Up Padel del circuito vasco.